Més de 600 incidències i una dona ferida: el balanç de les ventades a Terrassa

El pas del temporal de vent per Terrassa deixa un balanç final de més de 600 incidències gestionades pels diferents serveis d'emergència i una persona ferida. La virulència de les ratxes, que han oscil·lat entre els 90 i els 100 km/h durant les hores centrals del matí, ha situat la cocapital vallesana com la segona ciutat de Catalunya amb més activitat al telèfon 112, només superada per Barcelona. Pel que fa als danys personals, la Policia Municipal ha informat que una dona ha resultat ferida per la caiguda d’un arbre al camí vell d’Ullastrell. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès al lloc dels fets i l'ha traslladat a un centre hospitalari amb pronòstic reservat.
Murs, sostres i la cúpula de l'Antic Tanatori
La Policia Municipal, que ha desplegat 140 efectius en diferents torns, ha gestionat directament 218 serveis relacionats amb el vent. Les estructures i el mobiliari urbà han patit desperfectes notables en diversos punts. Una de les actuacions més complexes ha tingut lloc a la carretera de Martorell, on s'ha hagut d'intervenir d'urgència pel perill de caiguda de la cúpula de vidre de l'edifici de l'Antic Tanatori. Els Bombers han assegurat la zona i la policia ha desviat el pas d'autobusos mentre duraven els treballs.
D’altra banda, s’han registrat diversos esfondraments de murs. Han cedit parets al carrer de la Rioja i al de Santa Marta; en aquest últim cas, l'incident ha provocat danys a diversos vehicles que hi havia estacionats. També s'ha vist afectat l'Estadi Martí Colomer, on ha caigut un mur que els serveis municipals ja han començat a retirar. A més, al carrer de Pau Claris, el sostre interior d'un aparcament s'ha després, fet que ha obligat a precintar la instal·lació després de la revisió de l'arquitecte municipal, mentre que al pavelló de Sant Llorenç el vent ha fet caure un cartell.
Bombers ha realitzat unes 200 sortides a Terrassa a causa de les ventades.
Més de 50 arbres a terra i parcs tancats
Les brigades municipals han treballat intensament per atendre també més d'un centenar d'avisos, la gran majoria vinculats a la vegetació. El balanç final recull la caiguda de més de 50 arbres arreu de la trama urbana, amb afectacions destacades a l'entrada del camí de Font Oliva i al bosc de Vilardell. El monument de la plaça de l’Exili ha patit danys per l'impacte d'un arbre. Davant d'aquesta situació, i per garantir la seguretat ciutadana, l'Ajuntament ha tancat l'accés als parcs de Pablo Neruda i de Nova Carteya per poder inspeccionar l'estat dels pins.
Afectacions a la mobilitat i talls de llum
La mobilitat a la ciutat s'ha mantingut relativament fluida, en part gràcies al descens considerable dels desplaçaments; per exemple, Ferrocarrils de la Generalitat ha registrat una caiguda del 50% dels usuaris habituals. Tot i això, el transport públic ha patit alteracions: la línia R4 de Renfe ha funcionat amb servei alternatiu per carretera en els trams de Terrassa a Manresa, i els autobusos urbans de TMESA han hagut de desviar línies com l'L4 i l'L9 a causa d'obstacles a la via.
La xarxa semafòrica també s'ha vist compromesa, amb una cinquantena d'incidències registrades. La majoria han estat causades per la manca de subministrament elèctric, que ha deixat cruïlles apagades o sense comunicació amb el centre de control, però en una quinzena de casos els semàfors han arribat a caure per la força del vent. Pel que fa al subministrament elèctric a les llars, al vespre es comptabilitzaven uns 800 abonats sense llum, amb avaries de mitjana tensió localitzades a la urbanització de la Font de l'Espardenyera i al carrer de Wagner.
Pel que fa a l'empresa municipal de neteja, Eco-Equip ha treballat en dos torns, amb 89 professionals de matí i 59 a la tarda. L'empresa de neteja ha registrat un total de trenta incidències, la majoria per la recol·locació de diverses bateries de contenidors.
Atenció social i previsió
Finalment, els serveis socials han mantingut el dispositiu d'alerta activat sense incidències rellevants. Dels deu llits addicionals que s'havien habilitat al servei d'acollida nocturna l'Andana per protegir les persones sense llar, se n'han ocupat sis. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de vent anirà perdent força progressivament fins a la matinada, tot i que es manté la precaució per possibles ratxes de 40 a 70 km/h.