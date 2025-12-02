Estris per a elaboracions amb carns

La carn continua sent un dels aliments més demanats tot i el creixent auge del vegetarianisme i el veganisme. No només és un producte amb una varietat inacabable (pollastre, porc, vedella, bé o conill), sinó que hi ha una font inesgotable de receptes que el tenen com a ingredient principal. Es pot cuinar de moltes maneres, a la planxa, a la brasa, en estofats o guisats i, fins i tot, crua, com per exemple en el reconegut steak tàrtar. Per poder encertar en les possibles elaboracions, hi ha una oferta d’articles que col·laboren en tot el que envolta la seva cocció.
Un dels estris importants quan es tracta de carn són els ganivets, que ajuden a fer un bon tall i a treure les impureses o el greix que no es desitja consumir. N’hi ha de moltes formes i amb un escalat de preus també molt divers.
Un dels articles que pot col·laborar també per a múltiples opcions és una picadora de carn. D’aquesta manera, ens podem encarregar directament de les elaboracions d’hamburgueses o mandonguilles. És evident que, fet a casa, sempre és molt millor, si bé moltes elaboradores d’aquests productes són totalment fiables.
Sovint, cal estovar les peces de carn. Per a aquestes funcions trobem també un bon nombre d’estris que seran molt pràctics, també per poder cuinar algunes receptes concretes. D’altra banda, també hi ha en el mercat un bon nombre de malls que permeten variar el gruix de la peça de carn i, d’aquesta manera, es poden acabar realitzant alguns plats diferents.
Un bon llibre de receptes és una altra bona idea. Per als que comencen o, fins i tot, per als que ja fa temps que cuinen, aprendre noves alternatives els permetrà sorprendre els comensals. Aquí, el ventall de possibilitats és del tot infinit.