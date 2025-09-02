Un solete de Repsol per a Garden Pizza

La cadena catalana Garden Pizza ha rebut el prestigiós Solete de la Guia Repsol. Aquesta empresa dedicada a les pizzes artesanes és reconeguda per la seva autenticitat, ambient acollidor i aposta per una gastronomia sostenible, assequible i inclusiva.
El local de Garden Pizza a Sant Cugat del Vallès ha estat distingit amb un Solete per la Guía Repsol, el reconeixement que premia establiments gastronòmics que destaquen per la seva autenticitat, ambient informal i una relació qualitat-preu excepcional. Es tracta d’un dels distintius més valorats pel públic local, ja que posa el focus en aquells llocs on es menja bé i s’hi està millor.
Obrir el primer Garden Pizza a Sant Cugat, l’any 2018, va ser només el començament d’un projecte que avui compta amb cinc restaurants més a Catalunya. Aquests locals també es poden trobar a localitats com l’Hospitalet, Terrassa, Granollers, Igualada i Argentona, tots ells fidels a una mateixa essència: pizzes artesanes amb ingredients reals, espais plens de llum i verd, i una experiència pensada per fer sentir bé a tothom.
El Solete Repsol arriba com una validació externa del que ja valoren dia a dia els clients habituals: una cuina honesta i saborosa, una estètica natural que convida a quedar-se, i un equip humà que cuida els detalls. Tot plegat en un ambient proper, relaxat i assequible.
A Garden Pizza cada massa fermenta entre 48 i 72 hores, i està elaborada amb farines 100% naturals i sense additius. La carta, que reivindica el sabor real i el producte de proximitat, inclou opcions per a tothom: des de pizzes veganes creatives fins a una massa elaborada amb cereals sense gluten.
Valors de la marca
Els restaurants són també un reflex dels valors de la marca: sostenibilitat real (amb jardins hidropònics, reutilització de subproductes i col·laboracions amb iniciatives biotecnològiques), digitalització amable (comandes des del mòbil i programa de fidelitat Garden Club) i una mirada inclusiva, tant a la sala com al plat.
Aquest reconeixement al local de Sant Cugat del Vallès reforça la vocació de Garden Pizza com a model de futur per a la restauració: un model arrelat al territori, amb una mirada global i un compromís amb el planeta i les persones. I si bé el Solete s’ha atorgat al local on tot va començar, l’esperit que l’ha fet mereixedor d’aquest distintiu viu en cadascun dels restaurants de la cadena.