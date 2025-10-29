El moniato: el germà pobre de la festa?

Panellets i castanyes deixen en segon pla al moniato, un dels altres productes molt comuns per a quan arriba aquesta època. El dia 31 d’octubre i l’endemà, i també en jornades anteriors i posteriors, a moltes llars es consumirà aquest tubercle originari de l’Amèrica Central i del Sud. Aquest comestible s’ha cultivat des de fa milers d’anys pels pobles indígenes d’aquestes zones.
Els primers cultius de moniato es remunten a cultures precolombines, com és el cas dels asteques i els maies. La seva adaptació a diferents entorns i la seva alta valoració com a font d’energia i nutrients van fer que es convertís en un aliment bàsic en aquestes societats.
Després de la conquesta d’Amèrica, el moniato va ser introduït a Europa, Àfrica i Àsia pels exploradors i colonitzadors durant els segles XV i XVI. A Europa, especialment a la península Ibèrica, es va conèixer com a “patata dolça” i va ser adoptat en la gastronomia local.
Podem considerar-lo com el germà pobre de la celebració de Tots Sants o el tercer en discòrdia? És irrebatible que castanyes i panellets ocupen el que en podríem dir les portades de tota celebració que es fa durant aquests dies. Però el moniato té el seu públic i presència a moltes taules aquests dies. El moniato es contempla com un aliment saludable, ja que és ric en vitamines A, C, fibra i antioxidants.
Es cultiva en moltes parts del món i també el podem trobar en moltes receptes culinàries. Aquest producte alimentari s’ha utilitzat i encara s’usa en una gran varietat de plats com guisats, purés i postres i també com a ingredient en diversos plats tradicionals. La seva popularitat ha augmentat en la cuina moderna, especialment per les seves propietats nutritives i el seu sabor dolç.
Part d’una recepta
El moniato pot ser part d’una recepta senzilla, com poden ser pastissets o formar part d’alguna elaboració més treballada, com el cebiche. També es pot combinar amb carns, formar part d’amanides o ser el protagonista de cremes. Aquests dies, tanmateix, s’acostuma a coure a la brasa, tal com es fa amb les castanyes.