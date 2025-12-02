Harmonia a la taula de Nadal

Hi ha protocols per configurar les taules quan hi ha àpats de caràcter institucional o casaments i altres celebracions. Es té assumit que en aquesta classe d’esdeveniments, les taules s’han de guarnir d’una manera determinada i les peces, coberts o gots, s’han de col·locar segons manen les normes establertes. Però, només hi ha aquests manaments per a aquestes ocasions? Per Nadal, una època amb diverses reunions al voltant d’una taula, hi ha algun protocol concret o tradicional.
Gemma González, experta en aquests temes i professora de l’Escola Internacional de Protocol opina que “la manera de parar taula i tot això hauria de ser cada dia de l’any ben fet”, però admet que Nadal “és el moment de l’any que reuneixes a tothom i és maco tenir una sèrie de consideracions” a l’hora de parar taula.
Des de la seva empresa d’organització d’esdeveniments, Gemma González Events, l’especialista en aquesta matèria, explica que és interessant que el cap de taula se cedeixi “a la persona més gran, potser als avis, a les persones de més edat, o asseure’ls a la teva dreta”. També recomana “permetre’ls que facin el brindis i que diguin unes paraules, donant-los protagonisme”.
Involucrar a tots
González també apunta que “és bonic involucrar a tots els membres de la família a participar d’aquest muntatge” quan toca parar taula per als àpats de Nadal. Per exemple, “si hi ha criatures o gent jove a casa, que escriguin les targetes amb el nom de cada convidat”.
Pel que fa als elements que hi ha d’haver a la taula, l’experta assegura que és bàsic que “estiguin en l’ordre correcte, que és el de la seva utilització”.
Així, “la forquilla a l’esquerra, el ganivet i la cullera a la dreta. El ganivet tocant el plat i amb les dents del ganivet mirant cap al plat, o sigui, cap a dintre, i la cullera més allunyada del plat, perquè és l’ordre d’utilització”, detalla. “Primer farem servir la cullera per l’escudella, després farem el ganivet per la carn d’olla, per ordre d’utilització”. González afegeix que “a vegades, a les taules molt ben parades, hi ha més d’una forquilla, i sempre aniríem per ordre d’utilització Els coberts que un es troba més allunyats del plat són els primers que fan servir”.
En l’apartat de les copes, l’experta en protocol comenta que “no cal omplir la taula de copes perquè és un perill, i quan agafes coses del centre, poden caure, i a més omples massa la taula”. S’acostuma a posar dues copes per al vi més el got d’aigua. “L’ordre sempre és d’esquerra a dreta, l’aigua a l’esquerra, a continuació el vi negre i a continuació el vi blanc. Se suposa que com que anem de menys a més amb els sabors, el vi blanc és el primer que farem servir”, assenyala González.
Pel que respecta a la copa del cava, l’experta de Gemma González Events assegura que “a Catalunya acostumem a fer el brindis més al final, i la podem treure en el moment de les postres i els torrons” i altres dolços clàssics d’aquesta època.
Els tovallons
Un altre article que té la seva preponderància a una tala és el tovalló, que González demana que “estigui ben planxat, ben net i si és possible, aquell dia, fer servir un tovalló de roba. També és un costum molt arrelat a les taules de les celebracions de Nadal situar objectes de decoració. Sobre aquesta qüestió, l’especialista en protocol afirma que “no ens tapin la visibilitat del que tenim al davant”. Una mica de decoració, d’acord, però no cal abusar.
“Si posem espelmes que no siguin espelmes d’olor, perquè quan un està menjant, les espelmes d’olor distorsionen el gust. Estàs prenent la crema de marisc i tens una espelma d’aquelles que fa olor de poma. D’aquesta manera, la crema de marisc té l’olor de poma”, sosté l’experta.
Un altre punt que vol destacar González i que considera que és ideal, és “si l’espai ens ho permet, no deixar les ampolles a sobre de la taula perquè visualment també embruten i no pots veure a la persona del davant o no pots deixar-hi safates”. Sobre això, recomana que “si tens un punt de suport, un bufet al darrere, una tauleta auxiliar, algun lloc que puguis deixar el vi i només fer-lo servir quan anem omplint les copes, això també fa molt polit”. Reconeix que tot dependrà de cada casa i que “moltes vegades això no és possible, no és viable”.
Un altre consell, en especial de cara als àpats de la nit de Nadal, el dia 24, o de Cap d’Any, el 31 que “podem improvisar una mica més” és intentar plantejar amb temps què servirem, planificar les compres, tot el que no és fresc que compres l’últim dia, tenir-ho encarregat o inclús comprat amb antelació per evitar les cues d’última hora, que no hagis d’anar a buscar el gel l’últim dia, i, sobretot, dissenyar uns menús que ens permetin gaudir de la gent que tenim a la taula”.
Comenta també que, a vegades, l’amfitrió, aquell dia, “es vol lluir perquè ha trobat una recepta per internet que és molt bona, però es passa tota l’estona a la cuina patint pel forn o muntant el plat, i llavors no és el dia de lluir-se pel plat que has fet, és un dia de participar en família”.
El pa, a l’esquerra
González fa referència al pa i afirma que “pots posar-lo al costat de cada comensal, però sempre a l’esquerra, i tothom ha de saber, tots els convidats han de saber que el seu pa és el de l’esquerra i, si no, deixen sense pa al del seu costat”.
Quant a les converses, l’experta recomana, en aquestes ocasions, aparcar temes que poden comportar algun conflicte, com poden ser els polítics, els esportius o els religiosos.