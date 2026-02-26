Pot perillar la creativitat?

Hi ha una faceta que va estretament lligada al món de la cuina i és la creativitat. Els cuiners segueixen receptes clàssiques, és evident, però també aporten les seves idees i innovacions per tal d’oferir plats originals i sabors diferents a la seva clientela.
Pot la intel·ligència artificial (IA) suplir aquesta creativitat? O pot ser part d’aquesta inspiració dels professionals?
Àlex Soler, cuiner del Restaurant Baransu, admet que no les té totes en aquest sentit i diu que “aquí és on a mi em fa por. Jo penso el menú de la setmana següent i m’imagino els plats dins del meu cap. No faig servir mai la IA per a això perquè, al final, l’interessant d’un cuiner és ser únic i especial i peculiar donar allò que surt de dins d’un.
És marcar la diferència i et pots inspirar de moltes maneres, mirant una pel·lícula, també”.
Giorgio Napoli, xef de BetterCallChef, és rotund quan apunta que “crec que aquí la intel·ligència artificial no pot substituir un xef”. Agrega que “aquests treballs que viuen de persones reals i d’experiències i de passió i, en poques paraules, art, no han de tenir por a la IA. No ens substituirà”.
Pol Muñoz, cuiner del Restaurant El Saüc assegura que “no ho he provat mai, però potser en cas que em falti una salsa, doncs sí, podria ajudar bastant en aquest sentit”. Però té clar que la IA no substituirà la creativitat, perquè “al cap i a la fi, per molt que et diguin unes receptes, si tu no saps tècniques bàsiques”, per exemple fer una espuma, s’haurà d’aprendre.
“Hi ha coses que potser no podrà arribar a substituir”, diu.
Ajudar a crear
“No. La IA no pot substituir la creativitat. El que sí que pot fer és ajudar a crear. Si li donem prou informació i context sobre el que volem fer, ens pot ajudar a estructurar idees, a estandarditzar processos i a conservar receptes”.
Ho explica Keco Martínez-Anglès, xef dels restaurants El Cel de les Oques i El Vapor Gastronòmic, que afegeix que “la creativitat, igual que el tracte amb el client, és una cosa profundament humana.
És una mirada, una intuïció, una sensibilitat que neix de l’experiència i de la passió. Això, ara per ara, és impossible de substituir. I crec que aquest és un dels grans valors que només podem aportar nosaltres”.
Jaume Sabrià, cuiner del Restaurant Cal Mista declara que “no crec que encara estiguem en aquest punt, però segur que ben aviat sí. Penso que amb l’arribada de la IA tot allò que tingui un punt artesà serà més únic i la gastronomia ho és. Així que no crec que pugui afectar negativament”.