Xocolata i altres aliments que són estimulants

Hi ha altres productes alimentaris que també aporten la seva quota d’energia, però que proporcionen a la vegada uns efectes estimulants. Són ingredients que ens permeten estar més alerta, més desperts. Acostumen a millorar l’estat d’ànim dels consumidors i, altrament, potencien la concentració i col·laboren en reforçar el nostre metabolisme.
L’Eva López, infermera experta en Nutrició, que forma part ATLAS Spine Institute i que també treballa a Àptima Centre Clínic Terrassa, engloba en aquest apartat a aliments tan coneguts com el cafè, el te, el gingebre o la xocolata i el cacau, entre altres.
Un dels més apreciats és el cafè i, després de l’aigua, és la beguda que més es degusta en el món. Conté la cafeïna, que estimula l’escorça cerebral, la respiració i la circulació, però és important no abusar del seu consum, ja que pot provocar insomni, nerviosisme, irritabilitat, taquicàrdia i tremolors musculars. Tot això, tanmateix, dependrà de la sensibilitat de l’organisme del consumidor.
El te és un altre d’aquests productes que es pot considerar d’aquest grup. El negre, per exemple, a més de les seves propietats estimulants, és beneficiós per a la nostra concentració. Inclou teïna, que podríem dir que és de la mateixa família que la cafeïna. El te verd, per la seva banda, té aquestes propietats i també estimula el metabolisme del cos, millora la concentració i protegeix el nostre el cervell.
Xocolata negra
La xocolata negra presenta una sèrie de propietats i col·labora en una millora de la circulació, redueix pressió arterial, estimula el cervell i millora l’ànim. A més, aporta beneficis energètics i antiinflamatoris, ajudant també a la digestió i la pell, sempre que es consumeixi amb moderació i sigui d’alt tant per cent de cacau. És ideal que estigui per sobre del 70%, segons els especialistes.
D’altra banda, el gingebre és un ingredient molt valorat pel seu sabor picant i les seves propietats medicinals. Ajuda a alleujar nàusees, indigestió, inflamacions i refredats. És un producte ric en jingerol, el seu principal compost bioactiu i actua com a antiinflamatori, antioxidant i digestiu. Es consumeix fresc, en pols o infusió, sent versàtil tant pel que fa a la cuina asiàtica com a la cuina occidental.
També proporciona aquest efecte estimulant la canyella, que té propietats interessants com a antifúngic i antibiòtic. Hi ha estudis que asseguren que millora les capacitats intel·lectuals i altres que apunten que la canyella ajudar a superar situacions de debilitat, en especial quan la persona no tolera el fred.