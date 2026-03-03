Pep Forn plega del consell d'Egarvia: "El Portal de Sant Roc en posa en risc el futur"

El regidor republicà Pep Forn ha formalitzat dilluns la seva renúncia com a conseller de l'empresa municipal Egarvia. La decisió, molt crítica, arriba motivada per la profunda disconformitat amb el projecte de l'aparcament del Portal de Sant Roc, una operació que, a parer seu, compromet "greument" la "viabilitat financera" de la companyia municipal.
Forn creu que la decisió de l'Ajuntament de tirar endavant aquesta obra no només implica un cost directe elevat, sinó que hipoteca severament la "capacitat d'actuació" de l'empresa pública. "La inversió necessària per fer aquest projecte i l'endeutament que ha d'assumir l'empresa posa en risc qualsevol altra inversió futura", assenyala el regidor d'ERC, a l'oposició.
El consell d'administració d'Egarvia és l'òrgan de govern d'aquesta empresa municipal. En formen part representants designats pels diversos grups polítics de l'Ajuntament de Terrassa i és l'ens responsable de fixar les línies estratègiques de la societat i d'aprovar-ne els projectes i les inversions.
L'Ajuntament defensa la viabilitat del projecte
En contrast amb la visió d'Esquerra Republicana, l'equip de govern manté l'aposta per l'aparcament del Portal de Sant Roc —que es va aprovar en el ple de divendres passat juntament amb l'encàrrec de gestió a favor d'Egarvia— i n'ha defensat la solidesa en reiterades ocasions. L'executiu local considera que Egarvia disposa de prou capacitat per assumir l'endeutament d'aproximadament 11 milions d'euros que suposarà l'obra, sobretot després d'haver alliberat l'empresa municipal del servei de grua, que resultava deficitari.
Un cop enllestida la infraestructura, esdevindrà el setè aparcament sota la gestió directa de la societat pública.
Rebuig taxatiu d'Esquerra al projecte
Forn és taxatiu sobre la viabilitat de l'operació i ho argumenta des de la seva experiència en el sector financer, ja que assegura que hi ha un risc operacional "molt elevat". Alerta que fins i tot perilla la devolució dels diners que caldrà demanar: "Estem posant en risc el retorn del possible crèdit perquè estem condicionant tots els ingressos que ens arriben de la zona blava i dels pàrquings per poder pagar el crèdit que ha de venir".
Segons Forn, centrar els esforços en aquesta obra "posa en risc el manteniment necessari que es pot haver de dedicar a altres aparcaments que tenim ara mateix i que requeririen reformes que no s'estan fent".
Tot i que des de la direcció defensen el projecte, el regidor ho rebat recordant els informes previs de l'any 2023: "L'empresa em justifiquen i em diuen que no, però les dades que teníem inicialment i l'estudi que ens va fer la consultora externa deixava ben clar que no era viable econòmicament per a cap empresa del sector assumir-ho". "Vinc del món financer, i si jo estigués a l'altra banda, i fos jo qui els hagués d'atorgar el crèdit, no els l'atorgaria", insisteix.
D'aquesta manera, el regidor ha optat per apartar-se del consell d'administració, per no ser-ne "corresponsable". "Un conseller que forma part d'un consell però de qui no s'escolten els consells perd tot el sentit", ha lamentat, i ha afegit que no vol limitar-se a ser-hi només per rebre informació.
Amb aquesta renúncia formal, Esquerra es queda sense representació al consell d'administració d'Egarvia, tot i que la formació mantindrà els seus vocals a la resta de consells de les empreses municipals de l'Ajuntament de Terrassa.