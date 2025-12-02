Un projecte recupera més de 300 receptes

Gràcies al projecte Gastrosàvies, pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per preservar, documentar i divulgar el coneixement gastronòmic transmès de generació en generació, especialment per les dones grans s’han recuperat més de 300 receptes en vies d’extinció. Aquesta setmana, les participants del projecte es van reunir a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, en un acte homenatge a aquestes dones i al seu llegat.
La globalització, els canvis d’hàbits alimentaris i la pèrdua de les generacions més grans amenacen el llegat tradicional de cuina catalana. “S’està perdent perquè la joventut ja no vol aprendre cuinar i prefereix anar al bar, però la cosa bona està a casa”, va dir Josefa Franch, del Deltebre i una de les participants.
El projecte Gastrosàvies s’ha proposat recollir i protegir aquest bagatge culinari. Amb el suport de la Fundació Alícia, s’ha dut a terme un extens treball de camp per tot el territori català. S’han realitzat 18 sessions etnogràfiques amb grups de dones grans i s’han recollit més de 300 receptes representatives de la diversitat gastronòmica i territorial del país.
El projecte ha inclòs la creació de materials audiovisuals: dotze vídeo receptes protagonitzades per dotze gastrosàvies seleccionades, que s’han publicat setmanalment. Paral·lelament, la Fundació Alícia ha analitzat i interpretat el conjunt de receptes recollides per garantir-ne la coherència culinària i territorial.
Les receptes recopilades
Entre les receptes recopilades hi destaquen plats tan diversos com les patates amb fesols, la cassola de tros de les terres de Lleida, la tradicional carn de bèstia viva del Pirineu, el tiró amb naps de la Cerdanya, el costelló amb castanyes de comarques com la Selva i Osona, la tenca en suc del Delta de l’Ebre, les farinetes de panís o el pollastre amb poma de les comarques de Lleida.
El projecte ha culminat amb una trobada de Gastrosàvies al Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. La jornada, que va reunir unes 250 persones, va ser un espai d’intercanvi de coneixement i va servir per fer valdre el paper rellevant de les àvies com a garants de la saviesa gastronòmica.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va ressaltar que el projecte Gastrosàvies va néixer amb l’objectiu de preservar les receptes en risc de desaparèixer i projectar el país a través de la seva cuina. “Volem projectar Catalunya els anys vinents a través de la gastronomia, un sector clau de la nostra economia, però sempre amb arrels, tradició i coneixement. Hem d’identificar i salvar aquestes receptes que estem a punt de perdre”, va afirmar.
El conseller també va defensar que la clau és combinar tradició i innovació. Altrament, va reivindicar l’excel·lència de la gastronomia catalana: “Tenim la millor cuina del món perquè tenim els millors productes, els millors agricultors, ramaders i pescadors, i la millor dieta mediterrània, en un país amb una de les esperances de vida més altes. Tenim una alimentació sostenible, segura, variada i saludable, i no ens ho podem deixar perdre”.