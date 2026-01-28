Algunes idees per extraure tot el suc

Els sucs de fruites no tenen una època de l’any concreta, si bé, a l’hivern, els de taronja o llimona, tenen més transcendència, ja que són beneficiosos contra les infeccions i poden col·laborar en la reducció dels refredats i altres malalties.
No tot se circumscriu en els cítrics, tot i el seu protagonisme i també es poden elaborar altres receptes amb altres ingredients.
És important disposar d’un bon espremedor.
N’hi ha de manuals i, fins i tot, alguns tenen formes més artístiques i estan més a prop de ser un adorn que no pas un aparell funcional. Els elèctrics, tanmateix, acostumen a ser els més pràctics i els que tenen més cabuda de producte. Per tant, són una de les alternatives que s’acostumen a triar a les llars, encara que també hi ha una oferta gran de liquadores, que poden convertir-se en aliades dels consumidors de sucs.
El mercat ofereix la possibilitat de trobar alguns espremedors o liquadores portàtils, que són ideals per a quan toca viatjar o per anar al gimnàs i elaborar el suc o el batut allà mateix. També hi ha un bon assortit de recipients per poder-los portar còmodament si s’ha de sortir de casa, fins i tot algun amb la possibilitat de saber la temperatura real del líquid.
Producte original
Un altre producte original és el que permet beure el suc directament, amb canyeta inclosa. No deixa de ser un article que suma quan es vol degustar algun suc de l’ampli ventall de fruites que són susceptibles de convertir-se en líquid.
També hi ha una immensa varietat en el sector dels llibres. Són exemplars que ens ensenyen alguns trucs per poder fabricar millors opcions. En especial, estan destinats a recomanar receptes que van lligades directament amb el desig de trobar elements que ens ajudin a conservar la salut amb productes sans.