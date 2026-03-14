Argemí Garden Center, botiga centenària: “Tot el que puguis imaginar, ho fem florir”

A la carretera de Talamanca, envoltat de natura i amb milers de plantes, arbres i flors, Argemí Garden Center és avui un punt de referència per als amants de la jardineria, l’horticultura i la floristeria. Però darrere d’aquesta gran botiga hi ha una història familiar que es remunta a més de 140 anys enrere.
Tot comença l’any 1883, quan Felip Argemí Oliart va fundar a Can Pous la casa pairal de la família, un viver dedicat al cultiu d’arbres i arbusts ornamentals. Aquella iniciativa va suposar la primera pedra d’un negoci que, generació rere generació, ha anat evolucionant sense perdre l’essència.
El negoci va anar canviant d’ubicació amb el pas dels anys. El 1929, Jaume Argemí Pous va traslladar les instal·lacions a la finca de Can Sanllehí, fet que va donar un nou impuls a l’activitat. Després de la Guerra Civil, els vivers van ser traslladats al final de la Rambleta del Pare Alegre i també on es troba l’actual Hospital de Terrassa.
Durant la dècada dels quaranta, la família va inaugurar la botiga i floristeria al Raval de Montserrat, un establiment que va consolidar la presència del negoci al Centre. “Des d’aleshores, tres generacions de floristes han servit alegria en forma de flor”, explica Jaume Argemí Berenguer, enginyer tècnic agrícola i actual gerent.
El gran canvi arribaria el 1972, quan Oriol Argemí Sans va inaugurar el Garden Center de la carretera de Matadepera. Allò va suposar la transformació del negoci en un centre especialitzat de jardineria. Avui ocupa uns 10.000 metres quadrats i inclou un hivernacle de plantes tropicals, seccions dedicades a decoració i fauna, i un ampli espai de floristeria.
Una de les claus de la seva trajectòria, segons Jaume Argemí (quarta generació), ha estat la combinació d’ofici i servei integral. El centre no només ofereix plantes i flors, sinó també assessorament i projectes de jardineria i paisatgisme: “Disposem d’un servei d’assessorament per a tot tipus de jardins, terrasses i patis”, destaca Jaume Argemí.
Més enllà d’això, Argemí Garden Center també s’ha especialitzat en el disseny floral per a casaments i altres esdeveniments, amb projectes personalitzats. El procés comença amb una conversa per conèixer què vol transmetre cada celebració i, a partir d’aquí, es dissenyen tots els detalls florals: des del ram de núvia fins a la decoració. “Tot el que puguis imaginar, ho fem florir”, resumeix el propietari. Una filosofia que es completa amb iniciatives com els tallers que organitzen per aprendre a gaudir de la natura amb les pròpies mans.