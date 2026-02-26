Un aparell domèstic que està arrelat

La presència de petits electrodomèstics que han ajudat a facilitar la vida quotidiana a les llars s’ha anat incrementant amb el pas dels anys. Batedores, màquines de cafè, microones i altres articles han aparegut per quedar-se com a elements imprescindibles per al funcionament diari a les cuines.
La fregidora d’aire, la coneguda també com a “air fryer”, ha sigut una de les últimes a adquirir la seva importància i es pot dir que és un objecte ben consolidat a les cuines. Amb el seu arrelament han anat lligats una sèrie d’accessoris que col·laboren a facilitar les tasques a l’hora de les coccions i elaboracions.
Són articles que minimitzen les possibles dificultats en el moment d’utilitzar la fregidora d’aire, com és el cas dels motlles. Els de silicona permeten cuinar fins i tot receptes amb salsa i d’aquesta manera no s’embruta l’aparell. També n’hi ha de paper, molt més econòmiques, que fan el seu servei en algunes ocasions.
Si bé un dels actius d’aquests electrodomèstics és que les receptes contenen molt poc oli, sí que hi ha plats que el necessiten, però en unes quantitats molt reduïdes. Per a això, un dispensador que la dosifiqui de manera adequada, es converteix en un element important a la cuina. L’estalvi és important, és clar.
Un altre objecte
Unes pinces per evitar cremades o altres incidències, són un altre objecte que també es pot fer servir i que permet cuinar amb precaucions. No es poden descartar els motlles per a rebosteria, que permeten elaborar pastissos o altres productes, com pizzes o magdalenes.
És recomanable, a més, disposar d’alguna font per a cuinar receptes que s’adapten a la idiosincràsia d’una fregidora d’aire. El mercat està farcit de llibres que aporten tota una col·lecció de possibilitats que es poden adaptar a cada comensal.