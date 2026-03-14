La Coffee Party s'estrena amb èxit i omple el Vapor de Prodis: "Ha vingut gent de totes les edats"

Tot i la pluja que ha marcat el matí de dissabte, el Vapor de Prodis s'ha convertit en l'escenari d'una autèntica festa amb la celebració de la primera Coffee Party & Co. La iniciativa, que ha combinat activitat física, música electrònica, esmorzar i vermut en horari matinal, ha congregat centenars de persones que no s’han volgut perdre aquesta nova proposta d’oci diürn.
L’esdeveniment ha començat, com estava previst, amb les sessions d’activitat física dirigides, en què només han pogut participar els que havien aconseguit entrada prèviament. Les cent places disponibles es van esgotar en pocs minuts dies abans. Després de l’entrenament, la festa s’ha traslladat al bar del Vapor de Prodis, que s’ha omplert d’assistents amb ganes de ballar i compartir una estona de música i bon ambient.
El DJ Aleix Cadalso, un dels quatre impulsors del projecte, ha estat l’encarregat de posar la banda sonora de la jornada amb sessions de "house" que combinaven remescles i versions electròniques de cançons conegudes de diferents dècades. El resultat ha estat una pista improvisada amb públic de totes les edats que volia descobrir aquesta nova manera de sortir de festa.
Entre els assistents hi havia també persones vingudes de fora de la ciutat. És el cas d’Anna Sánchez. "Visc a Barcelona i he vingut expressament perquè m'agrada molt que a Terrassa hi hagi iniciatives d’aquest tipus, explica. No m'ho podia perdre". Per a ella, la proposta té molt potencial: “Em sembla superbé que sigui una festa per a totes les generacions. Així també fem més comunitat”.
Una opinió semblant expressava Lucía Matamoros, que destaca el fet de "poder aprofitar el dia" i gaudir de les cançons en un context diferent: "Veus la gent amb més llum i energia. A més, pots connectar molt més amb la música i amb les persones".
Molts han arribat atrets per la curiositat. La Mireia, que va descobrir l’esdeveniment a través d’Instagram, reconeix que no havia assistit mai a una festa matinal d’aquest estil. "Em va picar la curiositat i volia venir a veure de què anava". Tot i no haver arribat a temps de comprar entrades per a les activitats físiques, assegura que l'experiència "està molt bé". En aquest sentit, comenta que "a part de la música, també m'agrada que puguis prendre't un cafè o menjar alguna cosa".
El caràcter intergeneracional de la proposta també ha estat un dels aspectes més destacats del matí. Ernest Vila, pare del Marc (un dels socis fundadors de Coffee Party & Co), valora molt positivament la iniciativa: “La gent està gaudint i això és el que realment importa. A més, ha vingut gent de totes les edats. Penso que això té futur”. Segons ell, aquest tipus d’esdeveniments responen a un canvi d’hàbits: “És un concepte de festa més saludable. Només fa falta veure la gent, gaudint sense formar-se cap problema”.
Una idea que comparteix Maria Dolors Moreno, mare del Marc Vila, que també s’ha apropat a veure l’ambient. “És una festa pensada per a totes les generacions i això és molt maco. Pots ballar, esmorzar, xerrar amb la gent, distreure't… Tot plegat, la iniciativa està molt bé”, manifesta.