0822run: la cara més social del running a Terrassa

Els clubs de running social han viscut un autèntic boom durant el darrer any: la seva popularitat ha augmentat un 59% a escala global segons dades de Strava, i la participació femenina ho ha fet en un sorprenent 89%. Córrer en grup s’ha convertit en una nova eina de socialització, sobretot entre la Generació Z i els millennials, que el veuen com una alternativa als bars o les aplicacions de cites.

A Terrassa, aquest fenomen ha trobat un dels seus màxims exponents en el 0822run, un col·lectiu nascut de manera espontània i que, en pocs mesos, s’ha convertit en una de les iniciatives socials i esportives més actives de la ciutat. El club va començar com una proposta modesta. Un grup de deu amics es reunien de tant en tant per sortir a córrer. Un d’ells, habitualment insistent a l’hora de proposar sortides, va acabar pensant: “Per què no obrim el grup?”. La voluntat inicial era oferir una oportunitat a aquells que volguessin iniciar-se en el running, conèixer noves rutes o, simplement, tenir algú amb qui sortir.

L’estrena oficial del 0822run va ser el 5 de març de 2025 i el que havia de ser una primera trobada informal es va convertir en una autèntica sorpresa: 70 persones es van presentar a la cita. A partir d’aquell dia, el col·lectiu va entendre que calia estructurar-se millor. Les sortides es van fixar cada dimecres a les 20 hores, amb convocatòria 15 minuts abans. Per adaptar-se a les temperatures, l’horari s’ha anat modulant segons l’època de l’any.

El funcionament del grup és senzill i inclusiu. Existeixen dues opcions de recorregut: una modalitat d’iniciació de 5 quilòmetres a un ritme de 6’15” per quilòmetre i una de més avançada de 7 quilòmetres a ritme inferior a 6’ per quilòmetre. El circuit habitual surt des de l’Ateneu Candela (carrer Montserrat, 136), puja pel passeig del Vint-i-dos de Juliol –una via ampla i segura per córrer en grup–i s’endinsa al parc de Vallparadís pel carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch. Des d’allà es ressegueix el parc per tornar al punt d’inici.

Córrer per fer comunitat

Però el 0822run ha anat molt més enllà de la pràctica esportiva. Ha sabut convertir el running en una excusa per crear comunitat. Cada trobada acaba amb el que anomenen “el post-run”: una cervesa, una beguda o una estona de socialització informal. “Realment l’objectiu era crear una comunitat amb l’excusa de sortir a córrer. D’aquí la idea de després de cada ruta anar a prendre alguna cosa, com un ritual”, afirmen Albert Bonavila, membre de l’organització.

Aquest espai de descompressió ha estat clau per consolidar vincles. “Aquestes comunitats ajuden molt a trencar amb la mandra: saps el dia, saps l’hora i saps que hi ha ambient”, expliquen. Molts dels participants han establert amistats, grups per córrer altres dies o, fins i tot, parelles. “Ben segur que algú ha lligat per venir al 0822run”, bromeja Bonavila. Altres han trobat l’empenta que els mancava: “La gent ens explica que volia començar a córrer i no trobava l’empenta, i gràcies al 0822run s’han enganxat al running”.

L’activitat és completament gratuïta i oberta a tothom. El perfil mitjà dels participants té entre 25 i 35 anys i la paritat de gènere és gairebé total. Alguns corren habitualment, però aprofiten el dimecres per fer una tirada més relaxada, mentre que d’altres venen principalment per conèixer gent. “Hi ha persones que venen soles i intentem ajudar-les a integrar-se en la comunitat i que marxin a casa amb ganes de tornar”, comenta l’Albert.

Estructura i organització

La comunicació es gestiona a través d’un perfil d’Instagram (@0822run), però també per WhatsApp, on s’envien enquestes cada dilluns per calcular l’assistència. Aquesta informació és útil per avisar els establiments que acullen els post-run —sobretot l’Ateneu Candela— i preparar l’espai segons si venen 20 o 100 persones. A més, també tenen comunitat a Strava: “Com es diu en el món del running: no ha passat si no està a Strava”, riu Bonavila.

Membres de l'organització a l'esdeveniment amb ASICS: Joan, Manel, Xavi, Daniel, Carlos i Albert

Oddette Fontanes

Una marca de ciutat

Una de les claus de l’èxit ha estat el vincle amb la ciutat. El nom del col·lectiu, 0822run, fa referència al codi postal de Terrassa, com a senyal d’arrelament i identitat local. “Ens estimem la ciutat i tot ho intentem enfocar a Terrassa”. Una manera de fer ciutat a través de l’esport. Aquest sentiment s’ha traslladat també a les col·laboracions amb marques i negocis locals, com el forn de pa l'Avi Jordi o el centre de fisioteràpia NEXT Terrassa, amb qui van organitzar una jornada especial amb DJ inclòs.

0822run: la cara més social del running a Terrassa

Oddette Fontanes

Segona temporada: més circuits i noves col·laboracions

De cara al setembre, el 0822run prepara una nova temporada que els consolidi com un dels espais socials i esportius més actius de Terrassa. Després d’un primer any intens, el club vol anar un pas més enllà. S’estan estudiant millores al recorregut habitual per fer-lo més atractiu i adaptat als diferents nivells, així com la incorporació d’un grup més avançat per respondre a la diversitat del perfil de corredors. També hi ha previstes activitats en cap de setmana, com rutes llargues seguides d’esmorzars en grup o xerrades temàtiques, com la que ja s’anuncia amb una nutricionista per a la tornada de vacances. “Volem que el 0822run continuï sent aquest espai obert i acollidor on la gent vingui no només a córrer, sinó a fer colla” explica Bonavila, un dels impulsors.

Un dels elements que ha caracteritzat el 0822run enguany han estat les col·laboracions amb marques. En la seva primera temporada, el club ha treballat amb firmes com ASICS, Naäk, YoPro, Xocolata Blanxart o Wattios Coffee, que han aportat productes, espais o experiències especials per enriquir les trobades. L’esdeveniment més multitudinari fins ara, amb més de 140 participants, va ser una sessió especial amb ASICS on es van poder provar sabatilles noves. Aquestes col·laboracions han sorgit de manera orgànica: “Són amics que coneixen a algú que vol aportar el seu granet de sorra”, comenta Bonavila. La voluntat de cara a la nova temporada és reforçar aquesta línia, amb un enfocament més local. Aquesta filosofia, que uneix esport, comunitat i territori, continuarà sent l’eix central del projecte. “El running és només l’excusa: el que realment ens mou és generar vincles i crear un espai on tothom se senti benvingut”.

0822run: la cara més social del running a Terrassa

Oddette Fontanes

Què opinen els usuaris del grup?

“Més que entrenar, l’objectiu és passar-ho bé i fer colla” - Chantal Romeo, 28 anys

La Chantal va descobrir 0822run gràcies a un amic organitzador amb qui ja corria. Des d’aleshores no ha fallat cap dimecres. Tot i tenir experiència en running i ciclisme, el club li ha servit per engrescar amigues, fins i tot de Sabadell. Fa el recorregut de 5 km quan les acompanya: “Més que per entrenar, és per passar-ho bé”. El seu millor record és el tastet de producte amb ASICS, una experiència que defineix l’esperit social del club.

“El ritme permet petar més la xerrada amb la gent” - Jordi Farré , 47 anys

En Jordi va conèixer 0822run a través d’un dels organitzadors: “Per les xarxes ho vaig veure i, per curiositat, vaig anar-hi. Feia molt bona pinta des del primer dia”. Tot i tenir quinze anys d’experiència com a corredor, destaca l’ambient distès del grup: “En córrer a ritmes més baixos, puc petar més la xerrada amb la gent”. Per ell, el valor principal del club és clar: “L’objectiu és socialitzar i conèixer gent”. Per Farré, aquestes iniciatives són “clau per iniciar gent nova”.

“Encantada de tenir un grup que m’acompanya i anima” - Queralt Vivó, 25 anys

La Queralt va descobrir el 0822run gràcies a una amiga, i des d’aleshores només ha faltat “quan era impossible per algun compromís”. Forma part del grup de 5 km, una distància que per a ella suposa un repte setmanal: “Estic encantada de tenir un grup que m’acompanya i m’anima”. Defineix les trobades com un espai distès, perfecte per reconnectar amb gent de Terrassa. Tant és així que no para de recomanar-ho i ja hi ha portat amics i familiars.

“La importància és el vincle, no el ritme” - Pau Peralvarez, 22 anys

En Pau ja coneixia el concepte de run club per una experiència als Estats Units, i quan en va sorgir un a Terrassa no va dubtar a engrescar el seu germà a sumar-s’hi. Tot i tenir experiència corrent, va entendre de seguida que l’essencial era el vincle que es crea: “la importància és el vincle, no el ritme”. Agraeix als organitzadors el seu esforç: “han tirat endavant una iniciativa que enganxa i fa esperar amb ganes el dimecres”.