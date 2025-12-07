Comerços oberts en dies festius a Terrassa: "Només podia venir a comprar avui"

La campanya de Nadal és una de les més importants de l'any per als comerciants d'arreu del món i també de Terrassa. L'esperit nadalenc fa les persones més propenses a gastar diners i, en certa manera, proporciona una justificació per poder comprar aquells capricis que, en una altra època, no s'adquiririen. Per poder facilitar aquestes compres, des de fa anys, els comerciants de la ciutat poden obrir les seves persianes també els dies festius, nombrosos el mes de desembre, i els diumenges.
"Porto tota la tarda buscant un regal per un amic invisible", ha comentat la María Valenzuela. Ella ja anava carregada de bosses de diversos colors i marques, en les quals hi havia tot un seguit de regals, com llibres, sabates i joguines, però encara està cercant productes que necessita per a aquestes festes. "En tot el que queda de mes, només podia venir a comprar avui", ha explicat, ja que "entre la feina, els nens i els compromisos" té l'agenda totalment ocupada. Valenzuela ha opinat que, en efecte, tenir més dies amb les botigues obertes ajuda a l'organització dels clients, encara que l'atabala "la marabunta de gent" que a vegades es forma en els carrers estrets del centre de Terrassa. "Carregada com vaig, a vegades és complicat passar", ha mencionat.
Precisament aquesta gentada molesta en part en Mariano Ochoa. Ni ell ni la seva dona, la Josefina Magro, carreguen cap bossa, ja que han baixat al centre per efectuar el seu rutinari passeig del vespre. Aquest costum, però, és més difícil amb la quantitat de persones que s'hi acumulen: "Sembla que es posin d'acord per venir tots alhora", ha lamentat, i ha afegit que, com cada any, la gent és "molt poc previsora" i acaba deixant les compres per l'últim moment. "Nosaltres ja tenim els regals embolicats des de novembre", ha apuntat Magro. Tot i això, han reconegut, l'ambientació nadalenca li dona "un toc especial" al centre i fa que les vistes dels seus passeigs siguin més boniques. "Ara pararem a una cafeteria i podrem mirar millor el que ens envolta", han anunciat tots dos.
Les llums i la decoració de Nadal també atrauen famílies per admirar-les i, de rebot, per comprar algun detall. De totes maneres, els pares han d'anar amb precaució amb què és el que diuen o compren per mantenir la innocència i il·lusió del Nadal en els infants. "Quan el meu fill em pregunta per què la gent compra tant, li dic que són ajudants dels Reis Mags disfressats de persones corrents", ha admès en Toni Guerrero. De fet, ha estat ell qui estava performant d'assistent de ses Majestats aquest dissabte: "La meva dona s'ha quedat amb ells [els fills] i jo m'he escapat per fer les compres", ha assegurat Guerrero. D'aquesta manera, els infants, què "no se'ls pot enganyar fàcilment", no tenen cap sospita.
Més feina, menys descans
Tot i això, una major flexibilitat horària per als clients requereix que els treballadors i botiguers hagin de fer un esforç addicional. "Hem necessitat més personal per fer front a la campanya", ha destacat la propietària d'una botiga de roba, que ha assegurat que els caps de setmana "podem arribar a tenir, alhora, 40 persones dins el local", el qual no és gaire gran. La campanya ha arrencat bé, ha afirmat, però sí que han notat que els clients dubten més a l'hora de comprar: "Tot s'ha encarit una mica i s'ho miren tot amb lupa per assegurar-se que el que compren és de bona qualitat", ha explicat la botiguera, que ha afegit que "cada vegada hi ha més tipus de clients que busquen productes d'unes característiques en concret", com, per exemple, manufactures veganes, ecològiques o "made in Spain".
Per altra banda, el fet d'obrir més dies implica que, per poder pujar el ritme els caps de setmana, s'ha d'abaixar en algun altre moment. "El que fem és obrir més tard els dies laborables i així descansem per posar el 'turbo' dissabte i diumenge", ha comentat en Joan Carles, un altre botiguer, que porta aplicant aquest sistema des que va obrir el seu negoci. És cert que, si cal fer un esforç extra, ara pot ser el moment ideal de fer-ho i que "cadascú tindrà la seva manera de fer i sabrà què és el que els funciona, ha dit, però ell opina que la clau està en "trobar l'equilibri" entre l'augment de feina i el temps de descans, ja que, sinó, "acabem tots cremadíssims". "Si un client entra il·lusionat i veu un botiguer malhumorat o estressat per la sobrecàrrega de treball, segurament no comprarà a gust o directament marxarà sense consumir", ha destacat.