10 escapades d’un dia per fer aquest estiu

Busques desconnectar sense anar gaire lluny? El divulgador cultural Santi Rius ens descobreix les millors excursions a menys de mitja hora i d’una hora des de Terrassa. Són rutes ideals per gaudir de l’entorn més proper i redescobrir el patrimoni que tenim a tocar de casa. I per arrodonir-ho, us proposem una última alternativa una mica més allunyada, però que també es pot fer perfectament en un sol dia si aquest agost et quedes a la ciutat
(1) Museu Romà de Premià i remullada a Llavaneres!
Història, platja i la millor coca de Catalunya
A menys d’una hora en cotxe, podem visitar el Museu Romà de Premià de Mar, un espai interactiu, molt ben muntat i encara poc conegut per la gran majoria de gent. Per aprofitar l’escapada i combatre la calor, la recomanació és acostar-se a la platja de Llavaneres per fer-hi una bona remullada. La sortida té un final obligatori i ben dolç: anar a la pastisseria Sala a comprar la famosa coca de Llavaneres, considerada la millor de Catalunya.
(2) Prehistòria en família a les Coves del Toll
I una alternativa per als qui vulguin més idees sobre arqueologia
Una opció fantàstica per gaudir amb nens és visitar les Coves del Toll, a Moià. L’interior és un refugi natural molt fresc i l’exterior compta amb les rèpliques de quatre cabanes neolítiques. Si us apassiona l’arqueologia, també teniu com a alternativa l’Abric Romaní de Capellades, a prop d’Igualada. Aquest jaciment actiu es pot combinar perfectament amb la visita al Molí Paperer que hi ha just al costat.
(3) Natura sensorial a Aiguafreda
Camina al costat de la riera de Martinet
Fugint de les rutes més típiques, Rius ens descobreix aquest itinerari sensorial familiar resseguint la riera de Martinet, a Aiguafreda. S’hi han instal·lat plafons que conviden a descobrir, tocar i trepitjar la natura de ben a prop. L’excursió es pot allargar fins al castell de Sant Martí de Centelles.
(4) Secret industrial i estels a Granollers
Dues joies ben a prop
A Granollers s’hi amaguen dues joies: l’elèctrica Roca Umbert, on podreu fer una visita immersiva per veure un gran motor de fàbrica, i el Planetari del Museu de Ciències Naturals, un espai perfecte per observar els astres.
(5) Gorgs i història a la riera de Merlès
Aigua i patrimoni per desconnectar
Al Lluçanès, a menys d’una hora de casa, trobem la riera de Merlès, un entorn natural espectacular ple de gorges d’aigua precioses. La sortida es pot arrodonir al monestir romànic de Santa Maria de Lluçà. Si preferiu una alternativa molt similar que també combini natura i història, a tocar de Berga teniu l’opció de recórrer la Via Verda del Llobregat i descobrir la històrica església prerromànica de Sant Quirze de Pedret.
(6) Caserna dels Carrabiners i el mirador del Semàfor
Una passejada curiosa on també podreu veure avions
Molt a prop, al delta del Llobregat, hi ha una passejada plana i molt curiosa fins a la Caserna dels Carrabiners i el mirador del Semàfor. Aquest últim és una antiga edificació històrica elevada vora el mar, que s’utilitzava per fer senyals lluminosos als vaixells que entraven a Barcelona. L’itinerari permet gaudir de la tranquil·litat de la natura i observar ocells, i compta amb un reclam afegit: un mirador fantàstic per veure els avions de ben a prop mentre aterren al Prat.
(7) Ermites i miradors
Marganell i Sant Cristòfol amb vistes a Montserrat
Aquesta és una de les més típiques: l’excursió a les ermites i els miradors de Marganell i Sant Cristòfol. Fent la ruta, gaudeixes d’unes vistes de la cara nord de Montserrat realment espectaculars i aprofites per visitar les diferents ermites i esglésies de l’entorn. Un recorregut suau, accessible i molt agraït.
Si en lloc de desplaçar-vos fins a Montserrat esteu buscant rutes més a prop de Terrassa i al Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac recordeu que cal consultar prèviament les restriccions vigents per la prevenció de la Pesta Porcina Africana (PPA) i també les forestals per alt risc d'incendi (Pla Alfa) durant l'estiu.
(8) Santa Maria de Gallecs i la Torre d’en Malla
El paisatge agrari de la plana vallesana
El Parc de Gallecs és un parc agrari que cal reivindicar, entre Mollet i Parets. Hi pots visitar l’església de Santa Maria de Gallecs, i al costat mateix hi ha una casa de pagès amb una torre fortificada, que es diu la Torre d’en Malla. Tal com explica en Santi Rius, aquesta combinació conforma un itinerari ideal per endinsar-se a peu per camins envoltats de camps oberts i espais verds protegits. A més, per completar l’experiència, ja hi anem sols o acompanyats, val la pena gaudir del ritme pausat d’aquests paratges oberts en un autèntic oasi de tranquil·litat i agricultura ecològica situat a un pas del bullici urbà.
(9) Passejada pel Parc de l’Hostal del Fum
A més: Trenet i de disc-golf, a Palau-solità i Plegamans
A Palau-solità i Plegamans trobem una opció ideal per a una sortida en família. Aquest gran espai verd destaca per la seva tranquil·litat, les zones de pícnic i el seu atractiu recorregut en un petit trenet de miniatura. El parc compta amb una curiositat: un camp de disc-golf, on es pot provar aquest divertit esport (amb un frisbee!).
(10) Andorra i un pont tibetà
T’animes a travessar fronteres?
I si tenim ganes de fer una sortida una mica més llarga, l’Esther Navajas, d’Aige Viatges, ens proposa viatjar fora de les nostres fronteres: el pont tibetà de Canillo, a Andorra. És una estructura impressionant d’extensió i altura no apta per a persones amb vertigen, però que promet vistes immillorables sobre la Vall del Riu i una experiència inoblidable per completar un dia d’excursió al país dels Pirineus.