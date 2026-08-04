El juliol més càlid de la història: 31 dies consecutius superant els 30ºC

Terrassa ha viscut el juliol més càlid des que hi ha registres. Els registres recollits per l’exprofessor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Josep Maria Gibert evidencien un mes excepcional, amb una temperatura mitjana que s’ha situat en 28,3ºC. Això suposen quatre graus més que la mitjana climàtica (24,3 ºC) i 1,2 graus per sobre de l’anterior rècord, assolit el 2022. És important matisar que les dades són de la seva estació meteorològica, mentre les temperatures del gràfic inferior són de l’estació Terrassa Centre. Si fa o no fa, però, la tendència és la mateixa.
Ara bé, Gibert destaca que aquest juliol “ha estat marcat especialment per unes nits inusualment càlides”. 30 de les 31 nits del mes van ser tropicals, amb mínimes per sobre dels 20ºC, i la meitat dels dies (15) van registrar la mínima més alta per a aquella mateixa data des que hi ha dades. A més, el rècord absolut de temperatura mínima d’un mes de juliol es va batre dues vegades: primer el 9 de juliol, amb 25,3ºC, i de nou el dia 16, quan el termòmetre no va baixar dels 25,9.
Durant els 31 dies del mes, les màximes també han superat els 30ºC, una situació que el meteoròleg i divulgador terrassenc Jordi Montserrat emmarca en un juliol dominat per la persistència de les altes pressions i tres onades de calor oficials. “Ha estat un mes amb una falca anticiclònica persistent, sis pics de calor molt importants, tres onades de calor ‘oficials’, i la resta de dies amb temperatures molt altes”, explica. Així i tot, el meteoròleg afegeix que la situació s’ha repetit a la resta de Catalunya.
Un juliol molt sec
A més de ser el més càlid, el juliol també ha estat un mes especialment sec. Només un únic ruixat, durant la tarda del 25 de juliol, que va deixar entre 11 i 15 litres per metre quadrat en funció del punt de la ciutat. Una precipitació “insuficient”, diu Gibert. per compensar els efectes de la calor acumulada. “Va ser un episodi molt local”, esmenta l’exprofessor, recordant que no és estrany que el juliol sigui un mes amb molt poca pluja. Fins i tot, diu, “hi ha anys en què no es registra gens de precipitació”.
Montserrat coincideix que la manca de precipitacions ha estat una altra de les característiques del mes, tot i que matisa que forma part del comportament habitual de l’estiu a la ciutat. “Aquí a Terrassa, comença a agafar moviment sobretot durant la segona quinzena d’agost”, assenyala el meteoròleg. També alerta que el Mediterrani presenta en alguns punts una temperatura “cinc graus per sobre de la mitjana”, un factor que podria afavorir episodis de pluges intenses a la tardor si hi arriben borrasques.
Amb el juliol ja tancat, ara totes les mirades estan posades en l’evolució del mes d’agost. Jordi Montserrat explica que, després de setmanes de calor persistent, els primers indicis apunten a “una certa normalització de les temperatures durant la segona quinzena del mes. Podria ser un respir”. Amb tot, afegeix que “ara per ara no hi ha cap onada de calor a la vista, i això és la bona notícia”.
Tot i això, adverteix que el balanç final de l’estiu encara dependrà de les pròximes setmanes. “Si l’agost no canvia massa, estem davant de l’estiu més càlid de la història”, assegura. Una perspectiva que encaixa amb la tendència dels últims mesos, en què els rècords de temperatura s’han anat succeint. “Potser és el més càlid de la història, i potser d’aquí a poc superarem el d’enguany”, reflexiona Montserrat, que considera que aquest tipus d’episodis cada vegada seran més habituals.