TAIGUA culmina el desplegament de plaques solars als dipòsits

L’empresa municipal TAIGUA ha completat la instal·lació de plaques fotovoltaiques als recintes dels dipòsits d’aigua de Can Poal i Sulleva, culminant així el desplegament d’energia solar previst en aquests equipaments després de la posada en marxa de la instal·lació de Can Boada. En total, s’han col·locat 438 mòduls destinats a l’autoconsum, amb l’objectiu de reduir la dependència energètica, reforçar la seguretat del subministrament i avançar cap a un model més sostenible.
L’actuació més destacada s’ha dut a terme a Can Poal, on s’han instal·lat 420 plaques fotovoltaiques de 435 Wp cadascuna sobre dos dels quatre dipòsits del recinte. La instal·lació tindrà una potència de 100 kWn i generarà una quantitat d’energia equivalent al consum elèctric de dos camps de futbol. Segons les previsions, cobrirà el consum anual de l’equipament i produirà un excedent del 22%, que es destinarà a compensar el consum d’altres instal·lacions de TAIGUA situades en un radi inferior als cinc quilòmetres. La inversió ha estat de 152.000 euros.
Pel que fa al dipòsit de Sulleva, s’hi han instal·lat 18 plaques fotovoltaiques en una actuació enfocada a l’autoconsum aïllat i a incrementar la resiliència energètica de la infraestructura. La instal·lació disposa d’una potència de 10,29 kWp (5 kWn) i incorpora bateries amb una capacitat d’emmagatzematge de 30,72 kWh. El pressupost de les obres ha estat de 62.956,94 euros, sense IVA.
A més, TAIGUA ha dotat el recinte de Sulleva d’una connexió per a un grup electrogen portàtil que permetrà mantenir el servei en cas d’una incidència a la xarxa elèctrica. Aquesta actuació, sumada a les ja executades als dipòsits de Can Colomer i Zona Alta i als grups electrògens fixos de Can Boada i Els Bellots, permetrà assolir el 100% d’autonomia elèctrica davant possibles apagades quan entri en funcionament el grup electrogen fix previst per a Can Poal, que actualment es troba en fase de licitació.
Aquestes actuacions s’emmarquen dins el Projecte EFIAIGUA, que compta amb finançament europeu, per l’ús de renovables.