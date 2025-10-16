1.200 panets a la quarta edició de la Gran Festa del Pa

Terrassa tornarà a convertir la plaça de la Torre del Palau en un forn obert a tothom amb motiu de la quarta edició de la Gran Festa del Pa, que tindrà lloc aquest dissabte, 18 d’octubre, commemorant la celebració del Dia Internacional del Pa. L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament, el Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca, i compta amb la col·laboració del teixit de forners locals per reivindicar el pa artesanal i de qualitat com a aliment essencial de la dieta mediterrània.
El regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha destacat que Terrassa compta actualment amb 28 fleques artesanes, que “representen un exemple de resistència davant la pressió del pa industrial i de les franquícies”. Cardona ha remarcat que la festa “vol posar en valor el treball artesanal i despertar consciències al voltant del consum de proximitat”, alhora que suposa “una mostra del suport municipal al comerç local i a la reactivació econòmica del territori”.
Per la seva banda, Fanny Novell, en representació del col·lectiu de flequers i pastissers, ha anunciat que enguany s’incrementarà el volum de pa repartit fins als 1.200 panets, dos-cents més que l’any passat. “Tothom podrà tastar el nostre pa amb xocolata, un clàssic que ens connecta amb la infantesa i amb el valor d’un producte ben fet”, ha explicat.
Com a novetat, la festa inclourà un taller infantil on els més petits podran manipular la massa mare i aprendre com es fa el pa, a més d’activitats com pintacares, contacontes i un sorteig de dibuixos infantils. En aquest sorteig es lliuraran 25 vals de 25 euros per bescanviar a les fleques agremiades, amb l’objectiu de fomentar el consum de productes locals.
Novell també ha subratllat el compromís social del gremi, recordant que el pa sobrant de les fleques es destina des de fa anys a entitats com Càritas, Creu Roja o el Banc dels Aliments, per evitar-ne el malbaratament. La Gran Festa del Pa començarà a les 17 hores i s’espera que congregui nombroses famílies en una jornada festiva, participativa i amb el gust més tradicional de la ciutat.