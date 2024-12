El Xiu-Xiu arribarà el dia 26 amb un nou vehicle

El Patge Reial ja ve de camí. Arribarà a Terrassa el dia 26 de desembre i aquest any ho farà amb un nou cotxe reial. Un vehicle amb els colors del Xiu-Xiu i amb decoració al·lusiva a les cartes dels infants.

L’emissari de Ses Majestats fa setanta anys que visita Terrassa per recollir els desitjos de tots els infants i fer-ne entrega a Melcior, Gaspar i Baltasar.

Xiu-Xiu tindrà una rebuda especial el dia 26 de desembre. Com es mereix, el patge arribarà a l’estació del Nord a les 18 hores, des d’on es desplaçarà fins al centre de la ciutat. Un cop al Raval, serà rebut amb el Ball de l’Àliga i procedirà a la recollida de les primeres cartes.

Aquest any, estan previstes 14 visites de l’emissari reial pels districtes de la ciutat. Xiu-Xiu es desplaçarà amb el seu nou vehicle per tot el territori i reserva dos dies per visitar als infants ingressats a l’Hospital de Terrassa i a l’hospital de MútuaTerrassa.

Des del dia 26 de desembre fins al 5 de gener, Xiu-Xiu visitarà la plaça de Ca n’Anglada i el local de l’AV Ègara (27 de desembre); les instal·lacions de Fupar i el casal cívic de Sant Pere (28 de desembre); el casal de Can Parellada (29 de desembre); les instal·lacions de l’Atlètic Hockey Club i el casal del Roc Blanc (30 de desembre) i l’Escola Pia (31 de desembre).

El gener, el patge reial visitarà el MNACTEC i Parc Vallès (2 de gener); els estudis de Canal Terrassa i el casal del Segle XX (3 de gener); el Club Ègara i el Centre Social Catòlic (4 de gener) i el dia 5 acompanyarà a Ses Majestats en la seva arribada a la ciutat.

Els infants podran entregar les seves cartes a l’emissari reial en mà, en els punts que visitarà Xiu-Xiu, o bé fent-los arribar al correu electrònic cartes@xiu-xiu.com.