Agents cívics contra el soroll a Terrassa?

El Síndic de Greuges de Terrassa recomana a l’Ajuntament instaurar la figura d’agent cívic per abordar conflictes per soroll a les places. Aquesta és la proposta més destacada d’una actuació d’ofici del defensor de la ciutadania, que també aconsella al consistori “col·locar senyalitzacions a les places on s’especifiqui si es pot o no jugar a pilota i establir horaris en què es pot dur a terme aquesta activitat”, oferint espais alternatius on els joves puguin jugar a pilota sense molestar als veïns.

L’informe és la resposta a les queixes rebudes en referència “a les molèsties causades per activitats a les places i a l’espai públic que dificulten la convivència i el descans del veïnat”. La manca de descans ”pot tenir efectes perjudicials sobre la salut i, en tot cas, els sorolls afecten la intimitat de les persones i la inviolabilitat del domicili, fet que constitueix una vulneració del dret fonamental a la intimitat personal i familiar”.

L’oficina de defensa del ciutadà afirma que ha realitzat “una tasca d’investigació i informació al llarg dels darrers mesos, on ha mantingut reunions amb la ciutadania afectada pels problemes que s’han generat a l’espai públic”. L’informe agrega que en ocasions les molèsties són ocasionades “pels cops de pilota dels menors i adults que juguen a la plaça en hores de descans”. El Síndic recorda que la pràctica de jocs de pilota a l’espai públic ha d’estar sotmesa “al principi general de respecte als altres i del dret a la seguretat i a la tranquil·litat del veïnat, i no ha de comportar cap perill als béns, serveis o instal·lacions públics o privats”.

Xivarri

Altres queixes són provocades pel xivarri a altes hores de la nit, especialment entre les 23 i les 3 hores, “dificultant la qualitat del descans nocturn”. En diversos punts de la ciutat s’ha detectat el consum d’alcohol a la via pública, uns botellots que sovint van acompanyats “de comportaments incívics com crits i discussions, augmentant els nivells de soroll i generant un ambient de molèsties continuades”.

A més de la posada en marxa d’un cos d’agents cívics durant les franges horàries més conflictives i d’instal·lar senyals, el síndic, Mustapha Ben El Fassi, suggereix establir horaris de joc (fins a les 20 o les 21 hores) i crear-ne àrees específiques amb separacions amb arbustos. També, incidir en la tasca educativa a través dels educadors socials.