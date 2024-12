Cada terrassenc gasta 48 euros en la Loteria de Nadal

“El diumenge al matí obrim”, deia aquest divendres Ander Arrieta mentre atenia un dels integrants de l’exèrcit de ressagats. El Geni Genial, l’administració de Loteria situada al carrer de la Font Vella, obrirà les seves portes per atendre la clientela, qui sap si agraciada amb la Grossa o premis menys grossos, per comprovar números; qui sap si el que acaba en 59, el propi d’aquesta administració, obtindrà l’atenció de l’atzar. Només tenint en compte la consignació oficial per als establiments autoritzats per a la venda, Terrassa juga en aquest sorteig extraordinari del 22 de desembre 11.052.000 euros. La mitjana per habitant: 48 euros.

Paqui Víbora sortia d’una altra administració, Fortuna24, situada a la cantonada de la rambla de Francesc Macià amb el carrer del Doctor Ferran, a Sant Pere Nord. Havia aconseguit el que buscava, no amb afany, però sí amb una certa prevenció: està de baixa laboral i no havia pogut adquirir el dècim amb el número que es juga en el lloc on treballa. Allà, a Fortuna24, el tenien. La terminació: 79.

“En vaig fer la cerca per internet i vaig veure que aquí el venien”, diu la Paqui. Es tracta d’un número venut sobretot a Canàries. Si toca, bé, per descomptat, però la Paqui prefereix que resulti premiat el que ha comprat al Pla del Bon Aire, el seu barri, venut per l’associació veïnal: “Si toca aquest, estarà molt repartit entre veïns d’un barri de treballadors“.

Últims dies frenètics

L’exèrcit de ressagats, al contrari del que es podria pensar, no està mancat d’efectius. Són molts els jugadors que acudeixen a les administracions (sense comptar les adquisicions telemàtiques) en l’última setmana abans del sorteig, el 22 de desembre. “Dilluns va ser de bojos. Tota la setmana ha estat de gran activitat. Ens costava trobar un buit al migdia per dinar”, comentava aquest matí Núria Cordero, responsable de l’establiment de la rambla de Francesc Macià. Segons alguns bitlletaires, més del 50% dels dècims de la Grossa es venen en aquest últim tram.

Terrassa juga en aquest sorteig extraordinari del 22 de desembre 11.052.000 euros. La mitjana per habitant: 48 euros

Com sempre, els inclinats a la càbala popular buscaven números relacionats amb la catàstrofe de la DANA a València. “Alguns clients ens han demanat el número amb la data de la riuada, però estava exhaurit. Sí que hem venut dècims procedents d’Aldaia i Paiporta“, explica Iker Giner, treballador de l’administració de Sant Pere Nord. I s’han venut a mansalva els bitllets amb el número del codi postal del sector: 08226.

Aquest diumenge a la tarda, Fortuna24 obrirà la persiana també, com altres establiments. I aquest dissabte, 21 de desembre, per als més ressagats dels ressagats.