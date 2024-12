El ple reclama el Govern el nivell 5 per al Consorci Sanitari de Terrassa

El ple de Terrassa ha acordat per unanimitat aquest matí reclamar a la Generalitat la reclassificació del Consorci Sanitari de Terrassa com a un centre hospitalari de nivell 5, i no 4 com fins ara. El centre ja presta una cobertura sanitària i assistencial equivalent als grans hospitals catalans, però els recursos que rep de l’administració estan 10 milions per sota dels hospitals de nivell 5, situació que “posa en risc la sostenibilitat econòmica i la qualitat assistencial”, ha afirmat la regidora de Salut, Laura Rivas.

En la seva demanda al CatSalut, l’Ajuntament de Terrassa compta amb el suport de la direcció del CST, del seu comitè d’empresa i del Sindicat de Metges de Catalunya, que aquest matí han estat presents al ple. La proposta la impulsen Tot per Terrassa, s’hi han sumat com a ponents els grups municipals del PP i ERC, i té el suport del PSC, el PP i Vox.

El dèficit de recursos i de finançament a què ha de fer front del Consorci Sanitari de Terrassa s’ha accentuat els darrrs anys. El proveïdor sanitari públic atén una població potencial de 400.000 habitants (de Terrassa i dels municipis de la demarcació) i presta serveis d’urgències, hospitalització, cirurgia, assistència ambulatòria i atenció primària.

Segons les darreres dades, el Consorci atén 100.000 urgències anuals, amb temps d’espera que superen els 45 dies en especialitats com traumatologia o oftalmologia, i els 90 dies en intervencions quirúrgiques. En neurologia i cardiologia les llistes superen els 140 dies i en les proves diagnòstiques, les esperes excedeixen els terminis fixats pel CatSalut; estan per sobre dels 100 dies.

Les alarmes han saltat en comprovar que “el Pla Director del CatSalut amb horitzó 2030 no preveu recursos per la reclassificació”, ha dit Rivas. La situació deixaria el CST en una conjuntura assistencial i econòmica compromesa. El centre, ha explicat la regidora, afronta “reptes de tresoreria i la reclassificació suposaria que deixés de pagar 6 milions d’interessos de demora, una xifra que es podria destinar a millorar l’assistència sanitària pública”.

“Reclamem a la Generalitat i a CatSalut la reclassificació a nivell 5 sense detriment de Mútua Terrassa”, ha volgut puntualitzar Rivas, en menció expressa al segon proveïdor sanitari de la ciutat, en aquest cas concertat.

Esquerra Republicana ha recordat al ple que el Govern d’ERC va posar en marxa l’expedient per a la reclassificació del CST. “Aprofito per recordar -ha dit la regidora Ona Martínez-, que l’anterior legislatura el Parlament va aprovar la revisió i el departament de Salut hi estava treballant, tot i que no la va poder completar. Compartim que la reclassificació a nivell 5 és urgent”.

Des del Govern de la Generalitat, recull la proposta aprovada al ple, el Departament de Salut ha argumentat que “els recursos són limitats i si es dotés al CST de nivell 5, caldria reduir recursos a altres centres, sense plantejar l’ampliació global dels recursos disponibles”.

La classificació del CST com a nivell 5 comportaria “un millor finançament, amb una dotació adequada a la realitat assistencial, més recursos humans i materials i contribuiria a millorar la innovació i la recerca”. L’Hospital de Terrassa ja és hospital universitari, vinculat a la Universitat de Barcelona, esdevenint un centre amb una forta projecció en l’àmbit docent i de recerca.

La proposta aprovada pel ple, que es farà arribar al Departament de Salut i al Parlament de Catalunya, demana la reclassificació del CST a nivell 5, un increment de finançament proporcional a l’augment de la població i de la complexitat assistencial, entre altres factors per l’envelliment demogràfic, i una avaluació de les necessitats assistencials, estructurals i de personal del Consorci.

També proposa mesures per pal·liar les mancances fins que es disposi del nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) previst al carrer de Pau Marsal, al costat de la plaça dels Països Catalans. Està prevista la seva entrada en servei entre 2027-2028.