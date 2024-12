OH MY GAT

Làmines de Marta Benedí de l’edifici del Viena: El món de la il·lustració està en auge. A la botiga Oh My Gat podeu trobar diverses làmines de Marta Bendinat, com l’edifici modernista del restaurant Viena.

Francesc Muntada i la visió arquitectònica: La botiga del carrer de Sant Pere ofereix quaderns i postals que representen el plànol arquitectònic de la Masia Freixa i les rajoles hidràuliques de la Casa Alegre de Sagrera, obra del dissenyador Francesc Muntada.

LA TEMERÀRIA

Els carrerons terrassencs sota la mirada de la Maite: En aquesta llibreria ofereixen –com no podria ser d’una altra manera– punts de llibre. Estan il·lustrats per la sabadellenca Maite –pecat–, però amb motius urbans egarencs.

OFICINA DE TURISME

“Arquimedes puja, Galileu baixa”: Gerard Rius i Rubén Carreto són els dos joves terrassencs que van crear la iniciativa “Amb Orgull”, dissenyant cartells autoreferencials com aquest del barri Ca n’Aurell, sobre el sentit del trànsit de cotxes.

LLIBRERIA ATENEA

Postals de Fupar: Mentre caminàvem a pas veloç cap a la digitalització, ens vam deixar pel camí tradicions boniques com les postals de Nadal de paper. En podeu trobar unes de ben maques, confeccionades als tallers de Fupar i amb materials reciclats. No només són molt agradables, sinó que aposten per la inclusió social a Terrassa.

La Terrassa dibuixada en 5 postals