Llista d’espera per comprar una figura infantil del Drac

Cada generació de criatures sembla tenir les seves joguines. “Gusiluz”… “Tamagotchis”… Una mirada nostàlgica en el que cadascú pot recordar quina joguina es va posar de moda.

I quina és la d’avui en dia, especialment entre els nadons i els més petits? Les figures de goma dels elements del bestiari de la Cultura Popular (beneficiada per ser una joguina resistent als cops).

A Terrassa, concretament, es viu una febrada pel Drac i els Gegants antics. Tant és així que aquesta tardor es van exhaurir els exemplars del Drac. I van haver de posar en marxa una llista d’espera per comprar una figura, ja que a la llibreria Atenea no tenien clar que l’entitat que els confecciona els pogués subministrar tantes unitats com la demanada que s’estava acumulant als dies de Nadal.

Una altra alternativa és aconseguir l’exemplar a l’Oficina de Turisme, on a hores d’ara sí que queden algunes unitats, al preu de 35 euros.

A l’Oficina de Turisme, ubicada a la Masia Freixa, també ofereixen la versió antiga del Drac, confeccionada en paper cartró, al preu de 60 euros.

A més, en ambdós establiments disposen de figures dels gegants antics de Terrassa, Robesa i Pepona (al preu de 30 euros). De fet, és habitual veure en cercaviles de cultura popular com alguns nens i nenes porten les seves figures de joguina a la mà.

Aquesta febrada infantil suposa una revifada de la cultura popular; alhora que afavoreix un model de joguines amb valors com la producció de proximitat i el foment de la idiosincràsia local egarenca.

