Donacions de sang amb regust gastronòmic

El Banc de Sang i Teixits inicia la campanya d’estiu per aconseguir que les reserves de sang es mantinguin estables durant juliol i agost, els mesos de l’any en els quals més repercussió té el canvi d’hàbits de la ciutadania a causa de les vacances i la calor. Això fa que sigui l’època amb més disminució de les donacions que poden arribar a baixar un 30%.

L’entitat es planteja com a objectiu arribar a les 40.000 donacions durant aquests dos mesos per cobrir la necessitat de sang als hospitals, que es manté com a la resta de l’any. Per això, fa enguany una crida especial als donants a venir a donar sang i plasma acompanyats, i a fer que, aquesta, com un amor d’estiu, sigui una experiència inesborrable: ofereix als i les donants la possibilitat de compartir un estiu gastronòmic amb qui vulguin, ja que quan donin sang en duo, participaran en el sorteig d’obsequis gastronòmics per a dues persones.

A Terrassa, el Banc de Sang s’ha aliat amb el comunicador i divulgador gastronòmic Héctor Vázquez, amb més de 18.000 seguidors a les xarxes sota el nom @comer_terrassa. “És un orgull. De fet, feia molt de temps que pensava en anar a donar, i aquesta ha estat l’excusa perfecta per anar-hi i descobrir com funcionen”, explica Vázquez.

Plegats han aconseguit col·laboracions amb diferents establiments gastronòmics locals, que oferiran als donants terrassencs diversos sortejos com un esmorzar per a dues persones a La Xicra, un vermut per a dues persones al Tecavins, dues pizzes al Sports Bar, un lot de productes de Casa Gispert, un dinar o un sopar al Don Corleone o dues copes de vi i tapes d’acompanyament a l’Origen del Vi.