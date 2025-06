La calor complica la situació al servei d’Urgències del CST

Durant la jornada matinal d’aquest dilluns, l’Hospital Universitari de Terrassa-CST ha registrat 123 pacients al servei d’urgències d’adults -amb diferents patologies-, dels quals 41 estaven pendents d’ingrés. Una situació amb la qual el sindicat Metges de Catalunya reclamava actuacions ja que assegurava que els especialistes adjunts d’urgències no podien fer-se’n responsables de tot completament, alertant del risc d’un possible col·lapse.

El CST ha reaccionat en coordinació amb dispositius que donen cobertura a la cronicitat com són l’HAD (hospitalització domiciliària) i UFC (Unitat Funcional Crònics), i al migdia restaven set pacients pendents d’ingrés. A més, també s'han obert 10 llits extres a una planta d’hospitalització de l’Hospital de Terrassa.

El CST apunta que cada any, la setmana posterior a la revetlla de Sant Joan és complicada, però enguany, l’increment de pacients al servei d’urgències s’ha vist agreujat per l’onada de calor que encara estem patint. El tipus de pacient més afectat per aquesta situació és gran i fràgil. A més, s’hi han de sumar pacients amb problemàtica social concreta que requereix d’un ingrés hospitalari. Des del Consorci es treballa per cobrir les necessitats pròpies de l’estiu, i es recorda a la població que faci ús dels dispositius sanitaris adequats quan sigui necessari: Centres d’Atenció Primària (CAP), Centres d’Atenció Continuada, CUAP i 061.