Nova protesta contra l’alt volum de trànsit a Terrassa

De les pancartes als balcons i els cartells a façanes, i de les reunions amb l’Ajuntament de Terrassa, fins i tot amb intervencions al ple, han passat a l’acció. Ja ho van fer el 15 de novembre passat i van advertir que repetirien l’acció un cop al mes. Aquest divendres tocava la segona resposta. Veïns dels carrers de Galileu i Arquimedes, d’una banda, i de Faraday, per un altre, han tornat a manifestar-se per aquests vials de Ca n’Aurell i els seus voltants per protestar contra l’excés de trànsit.

Els primers, convocats per la plataforma Salvem Galileu i Arquimedes, exigien solucions a l’alt volum de trànsit de pas que suporten aquestes dues artèries paral·leles a la rambla d’Ègara. Són 10.000 vehicles al dia en cada carrer. Els segons demanaven decisions estratègiques que evitin el col·lapse en aquest sector en un futur no gaire llunyà. La solució, diuen, no passa per traspassar el problema a un altre costat, sinó per una visió de conjunt.

Ambdues manifestacions simultànies han generat retencions de circulació tant al barri de Ca n’Aurell com al Centre. Agents de la Policia Municipal han regulat el trànsit en alguns punts.