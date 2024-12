Al Mercat de la Independència: “Van tots a última hora”

“Aquest any la gent va tard”, diu la Jessica, de la polleria la Cresta, situada al Mercat de la Independència de Terrassa. “En haver caigut el pont com ha caigut, la gent va com perduda”, observa la venedora. “No saben que la setmana que ve és Nadal i estan trucant per fer encàrrecs grans d’un dia per l’altre”, explica.

Fa setmanes que en fan, d’encàrrecs, però sembla que a les persones els estreny ara la pressa. Ho confirmen des de la Polleria Fina: “van tots a última hora! Les famílies no es comuniquen tot i estar sempre connectades al WhatsApp”. La gran contradicció.

En qualsevol cas, els negocis dels pollastres van bé per aquestes dates. Es venen les “aus especials per Nadal, que es crien específicament per aquests dies”, diu la Jessica. Els productes més sol·licitats, segons aquests establiments de venda de carn són el pollastre de pagès, el pollastre farcit i també el gall d’indi.

Les peixateries del Mercat són també freqüentades per aquestes dates. Pel que més pregunten és pel marisc. “Els musclos i les cloïsses millor comprar-les l’últim dia, si no no aguanten”, recomanen des de la Peixateria Joaquim López.

Sembla que ha estat un bon any per a la pesca. El bon temps ha acompanyat. “Altres anys per aquests temps ja faltava molta cosa”, apunta el Joaquim. “Aquest any hem pogut portar l’escamarlà de Palamós i tenim de tot”, diu content.

“Si no venem ara, estem perduts tot l’any”, diu la Jessica de la Cresta. “Espero que el Nadal surti bé. De la campanya de Nadal depèn que puguem estar tot l’any. No t’ho diran, però és la realitat”, confessa. Obrint més hores de l’habitual, els comerciants concentren tots els seus esforços en el que conceben com una època clau pel negoci.

Llarga vida al mercat i l’amistat

El divendres és un dia de molta activitat al Mercat de la Independència. Per la Maria Dolors, l’Antònia i la Roser és també un dia de trobada: “Encara que no tingui res a comprar, vinc cada divendres a veure les nenes”, diu aquesta última. Les tres senyores, de tres barris diferents de Terrassa, es reuneixen setmanalment en aquest punt que reivindiquen com a especial.

Les tres dones intercanvien paraules sobre la preparació dels àpats de Nadal. La més previsora és la Maria Dolors, qui diu tenir ja tot fet al congelador: “Tinc bolets, tinc canelons, tinc pebrots farcits, calamars (…) és la manera d’estalviar”. Les amigues se sorprenen, però reconeixen que és bona tàctica: “Per Nadal apugen els preus. Jo ja tinc les gambes vermelles al congelador des de fa un mes o dos”, diu l’Antònia.

Pel que fa als menús de Nadal, a cada casa canvien. La Montse, client habitual del Mercat, opta pel caldo, la carn d’olla i el pollastre rostit. La seva amiga Maria Dolors, en canvi, prefereix els formatges per picar i el magret d’ànec com a plat principal. En qualsevol cas, ambdues dones ho tenen quasi tot preparat per rebre les famílies aquest Nadal.

Al Mercat de la Independència: “Van tots a última hora”