Jacint Garcia Mas, conegut popularment com a Cinto, va morir dijous als 95 anys. Garcia deixa com a llegat el singular castell que va construir al llarg de dècades a Les Fonts, a tocar de la riera i amb vista a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat. Es tracta d’un espai únic que barreja estils i evoca misteri i encant; una creació arquitectònica que reflecteix la passió de l’autor per l’art i la història.

Repassem la biografia de Jacint Garcia. Va néixer el 1929 i va començar la seva trajectòria venent vi, per a la qual cosa va aixecar un edifici per emmagatzemar-lo. Amb el temps, es va endinsar en el món de les antiguitats, adquirint mobles i peces d’art que revenia. Als anys seixanta, va començar a transformar casa seva en una construcció que evocava un castell, amb torres, murs i volums.

Segons El Rondaller, Garcia també va projectar la seva residència pel més enllà. Al cementiri de Terrassa, va construir un panteó inspirat en el seu estimat castell de Les Fonts. El conjunt inclou una fornícula amb una escultura de marbre que representa una noia abraçada a una creu per on s’enfila l’heura. Un panteó que, en paraules del mateix Rondaller, va imaginar com el seu “castell etern”.

Avui, el castell de Les Fonts i el panteó del cementiri queden com a testimonis del talent i la dedicació d’un home que va construir, peça a peça, un espai carregat d’història, imaginació i simbolisme.

Mor Jacint Garcia, l’artífex del castell de Les Fonts