“Bones festes a tothom!”: un viatge pel trenet nadalenc

Amb l’arribada del Nadal, les famílies de Terrassa tenen una cita ineludible: pujar al trenet nadalenc que recorre els carrers del centre de la ciutat. Per viure-ho en primera persona, nosaltres també hem decidit endinsar-nos en aquest viatge màgic. Aquest dijous, des del punt de sortida al passeig del Comte d’Ègara, petits i grans s’anaven acomodant en els vagons decorats amb garlandes, boles de Nadals, flors… L’ambient festiu es respira des del primer moment. La música nadalenca, amb temes clàssics com “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, acompanya un viatge ple de rialles i crits espontanis de “Bones festes!” i “Bon Nadal!” dels més petits.

Des del moment en què comença a moure’s, els més menuts no poden amagar l’alegria. El trenet 100% elèctric comença el seu recorregut baixant pel carrer de la Font Vella. Els vianants que passegen pels carrers decorats amb llums s’aturen per veure per passar el trenet nadalenc i respondre les salutacions. Alguns, fins i tot, es sumen a l’alegria cridant un “hou, hou, hou!” per imitar el Pare Noel.

Després d’haver passat per la plaça Vella, continuem baixant fins a continuar per la Rambla d’Ègara. El Lucas observa atentament tot el que passa al voltant mentre un somriure il·lumina el seu rostre. Per a infants com el Jan i la Gal·la, aquest viatge s’ha convertit en una tradició nadalenca. Les llums, la decoració i, sobretot, la possibilitat de saludar a la gent que passa pels carrers del centre són els elements que més els agraden.

A l’altura del Mercat de la Independència, el tren gira pel carrer de la Rasa i, més tard, baixa per Garcia Humet per arribar al punt de partida. En aquest últim tram, el conductor comença a fer un zig-zag que desperta emocions. Alguns nens riuen sorpresos mentre d’altres, més espantats, tapen els ulls. Finalitzem el trajecte al passeig del Comte d’Ègara, deixant un rastre de felicitat entre els passatgers i les famílies que esperen el seu torn.