Consells nadalencs per no privar-se de res, però fer bondat

Hi ha un equilibri, i no és complicat trobar-lo, entre afartar-se sense senderi ni límits i convertir-se en l’ovella negra de la família durant l’àpat nadalenc, apartat en un racó amb un plat a part mastegant fulles i rebutjant la resta del tiberi. L’‘aurea mediocritas’, o daurat punt mitjà, que deien els filòsofs. Aquí teniu alguns consells per mantenir la línia sense haver de renunciar a res.

Activitat

Una passejada

Durant les festes de Nadal, sovint paralitzem les rutines personals d’esport. Si pots mantenir-la, fantàstic! Ara bé, si per horaris i compromisos és impossible, busca alternatives. Abans dels àpats, organitza una activitat en família, com podria ser una excursió. I després dels àpats, que no falti una passejada. Són consells molt lògics que faran que ens sentim molt millor, gràcies als beneficis que ens aporta l’exercici, tant físics com mentals.

A més, són activitats compartides que arrodoniran les jornades familiars.

——————————-

Més aigua

I controla el consum d’alcohol

Beu aigua regularment per mantenir un bon equilibri hídric i ajudar a controlar la sensació de gana. D’altra banda, l’alcohol pot aportar moltes calories. Beu amb moderació i alterna amb aigua per mantenir-te hidratat. I en lloc de consumir begudes ensucrades amb calories i sucre addicional, considera optar per alternatives més saludables. Aigua amb gas amb una llesca de llimona o llimona poden ser opcions refrescants i delicioses. T’ajudarà a mantenir un consum moderat de sucre i contribuirà a mantenir la teva hidratació.

——————————-

Entrants més lleugers

Abans de deixar pas al segon plat, més contundent

Durant les festes de Nadal, sovint paralitzem les rutines personals d’esport. Si pots mantenir-la, fantàstic! Ara bé, si per horaris i compromisos és impossible, busca alternatives. Abans dels àpats, organitza una activitat en família, com podria ser una excursió. I després dels àpats, que no falti una passejada. Són consells molt lògics que faran que ens sentim molt millor, gràcies als beneficis que ens aporta l’exercici, tant físics com mentals.

——————————-

No et privis del tot

Millor gestionar-ho, que no pas reprimir-se

És important gaudir de les festes sense sentir-te culpable. Mantenir un equilibri entre la salut i el plaer és possible. I genera benestar. Pots gaudir dels aliments que t’agraden, però amb moderació i amb consciència. D’altra banda, tingues en compte que les festes poden ser estressants, i això pot afectar els teus hàbits alimentaris. Pots intentar gestionar l’estrès amb tècniques com la meditació, la respiració profunda o la pràctica d’exercicis relaxants. O, tornant al primer consell, practicant activitat física o amb una passejada.