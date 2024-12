Èxit rotund del tobogan sostenible de la plaça Nova

Baixant qualsevol tarda pel carrer de Baldrich es poden sentir tota mena de crits i rialles provinents de la plaça Nova. El tobogan sostenible instal·lat per l’Ajuntament de Terrassa està resultant un èxit total entre la població de la ciutat. “És una proposta innovadora, amb aquest afegit de ser eficient i consumir menys. Està bé que estiguin conscienciats amb el medi ambient”, argumenta l’Aitor Jiménez.

És habitual trobar-se amb cues que travessen la plaça sencera per provar aquesta innovadora activitat. Més de 300 persones es posen a prova diàriament amb aquest tobogan, segons dades dels mateixos organitzadors. I és que encara que estigui destinat als més menuts, els joves i els adults també cauen en la temptació de deixar-se llençar per aquesta espectacular baixada. Fins i tot, se senten més crits d’adults, que no pas d’infants. L’Aina Martínez explica que “a l’Abril – la seva filla – li està encantant. Potser la seva cara no ho reflecteix, però ens està dient que és genial”. No és per menys.

Amb una alçada de més de 5 metres i una longitud de 30, aquest pendent impressiona: “Tens sensació de vertigen, velocitat i perillositat per si t’estimbes!”, diu l’Aitor Jiménez. Per si no n’hi hagués prou, al material lliscant sintètic, hi apliquen sabó per augmentar la velocitat. Hi ha diverses maneres de baixar pel tobogan. “El noi de dalt s’adequa a tu com més ho prefereixis: li pots dir si vols anar de pressa, si vols girar… Ara, ja que tens tres baixades, has de provar-ho de totes les maneres possibles”, relata la Maria Sara.

Precisament, un dels treballadors del tobogan, el Josep Moral, confessa que “és molt agraït veure com els infants venen aquest Nadal i constantment, a l’hora de llençar-se pel tobogan, baixen amb un somriure a la cara”. On coincideix tothom és amb repetir: “La meva filla de quatre anys s’ha llençat i tot! I la de vuit hi està repetint ara. Estan encantades”, diu el José Martínez. La Maria Sara hi afegeix que “és el segon dia que venim, perquè al Jofre – el seu fill – li encanta. Vam venir ahir, hem vingut avui, i em sembla que vindrem més tardes durant aquestes festes”.

Èxit rotund del tobogan sostenible de la plaça Nova