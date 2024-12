Els sopars de la nit de Nadal i el dinar de Nadal a Espanya són abundants, amb aperitius, mariscs, embotits, carns rostides, peixos, postres, torrons, vi i cava. Les sobres són comunes al menjar del dia següent. És important no desaprofitar aliments, però, podem menjar les sobres amb seguretat?

Els embotits i les carns cuinades es poden conservar a la nevera. No obstant això, cal anar amb compte amb els peixos i mariscs. L’Oficina Nacional de Seguretat de la Cadena Alimentària d’Hongria recomana descongelar els peixos a la nevera i no tornar a congelar-los. El peix cru pot contenir impureses que no es veuen, així que cal anar amb compte durant la seva compra i preparació.

Pel que fa al peix cuinat, s’aconsella consumir-lo com més aviat millor i no emmagatzemar-lo. És millor acabar els plats de peix aquella nit. Si el peix té un sabor estrany, no el consumeixis.

Què és el que no hem de menjar mai després del Nadal?