Si hi ha un protagonista lligat estretament al Nadal terrassenc, aquest és el patge Xiu-Xiu. Hassim Jezzabel (aquest és el seu nom de pila), el membre principal de la cort del rei Gaspar, no té res a envejar als grans patges reials que han fet fortuna a través de la literatura i el cinema. La seva arribada cada any a Terrassa el 26 de desembre, dia de Sant Esteve, és una de les tradicions populars més arrelades a la nostra ciutat. Arriba a l’estació del Nord a les 18.08 hores.

És l’emissari que envien els Reis d’Orient a Terrassa perquè els prepari el camí, i és el Centre Cultural El Social l’encarregat de rebre aquest patge, acompanyar-lo arreu, donar-l’hi recer i atendre totes les seves necessitats. El fet de poder comptar amb ell Nadal rere Nadal li devem a Joaquim Puigbò i Mayol, que a mitjans del segle passat va trobar la manera de posar-se en contacte amb Ses Majestats i va aconseguir que a partir d’aquell moment cada any, entre el 26 de desembre i el 5 de gener, vingués a casa nostra.

La primera vegada que vingué el patge a la ciutat fou el desembre de 1951, amb la particularitat de no donar regals sinó bons consells.

Com bé expliquen des d’El Social, el Patge Xiu-Xiu s’ha convertit en un valuós patrimoni cultural de Terrassa i el ressò de les seves visites a associacions de veïns, centres cívics, entitats hospitalàries, entitats socioculturals i clubs esportius s’ha anat estenent de manera que no queda en tota la ciutat cap menut ni menuda que no el conegui.

Tot i que el seu nom de pila és Hassim Jezzabel, tothom el coneix com a Patge Xiu-Xiu, un sobrenom que respon al fet que xiuxiueja al rei Gaspar a cau d’orella el nom dels nens i nenes que no fan bondat de la bona.

De fet, en la seva estada a la ciutat s’encarrega de vigilar el comportament dels infants. Observa pels terrats i pels balcons, i parla amb els més petits i els dona bons consells perquè siguin bons minyons.

Recull xumets

També s’ocupa de recollir les cartes plenes d’il·lusió de les terrassenques i terrassencs, que en alguns casos també aprofiten per donar-li els seus xumets quan ja s’han fet grans i ja no en fan ús.

La seva arribada el dia de Sant Esteve és tot un esdeveniment. Enguany arribarà per Sant Esteve a les 18.08 hores des de l’estació del Nord. Després de ser rebut per l’alcalde de Terrassa en baixar del tren, el seguici passarà pels carrers cèntrics de la ciutat fins a arribar a l’atri de l’Ajuntament, on llegirà un missatge de Ses Majestats els Reis d’Orient i recollirà ja les primeres cartes dels infants.

El Patge Xiu-Xiu també rep els Reis i els guia i acompanya durant la cavalcada del dia 5 de gener. És qui encapçala la comitiva i s’ha convertit en un personatge tan singular que fins i tot té banda sonora pròpia, la “Sintonia del Xiu-Xiu”. A més, també se li ha dedicat una rumba. “Arriba per Sant Esteve faci sol o estigui nevat. Passeja per tot Terrassa demanant-te què has somiat. És el Xiu-Xiu que tot ho xerra; és el Xiu-Xiu que tot ho diu. Et veu facis el que facis, no vulguis fer la viu-viu”, comença la cançó. “Xiu-Xiu, Xiu-Xiu, porta-li una carta. Xiu-Xiu, Xiu-Xiu, per als Reis d’Orient. Xiu-Xiu, Xiu-Xiu, fes-li un dibuix. Xiu-Xiu, Xiu-Xiu, que estarà molt content”, canta la tornada.

Si teniu ganes d’escoltar les dues cançons, podeu buscar l’àlbum “Bon Nadal” (1999) dels Ministrils del Raval.

Altres patges

El Xiu-Xiu no serà l’únic patge que recorrerà els carrers i places de Terrassa aquest Nadal. Enguany, les festes nadalenques comptaran amb altres personatges vinguts del llunyà Orient. Hassim Jezzabel tindrà competència. Més ben dit, tindrà ajuda. Les associacions comercials d’alguns barris ho tenen ja tot a punt per rebre altres emissaris reials. La de Ca n’Aurell ha convidat el patge N’Auri, que serà el dissabte 4 de gener a les 17 hores a la plaça del Progrés. Durant tot el dia, de 10 a 20 hores, s’hi instal·laran parades de comerços, solidàries i tallers, en una jornada organitzada en col·laboració amb el Casal de la Dona. A Can Roca, d’altra banda, hi anirà el patge Feliu. El dissabte dia 28 de desembre a la tarda participarà en una rua amb sortida i arribada al número 31 de l’avinguda del Parlament.