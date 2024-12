Les festes de Nadal a Terrassa són sinònim de jugar al Quinto. Els punts de partida d’aquest joc apleguen cues de centenars de persones ansioses per jugar a aquesta popular tradició nadalenca i, qui sap, provar sort també per a guanyar uns calerons. Però a quants de nosaltres ens haurà passat d’estar jugant al Quinto i sentir al lloro cridar un dels números i no saber ben bé què respondre? Doncs bé, amb aquesta llista que hem preparat estareu al dia per deixar-vos la gola responent al vostre lloro de confiança.

Els cants i les rimes que has de conéixer

1. Lloro: El més petit

Jugadors: El Reial Madrid

2. Lloro: Un, dos

Jugadors: Tres, quatre

3. Lloro: El tercer

Jugadors: Cirerer

5. Lloro: Er cinco

Jugadors: Xarnego!

7. Lloro: El set

Jugadors: Alça’t tu!

8. Lloro: Un que és vuit

Jugadors: El teu cap

9. Lloro: Un que és nou

Jugadors: El meu cotxe

11. Lloro: Parelleta de iuns

Jugadors: A treballar dilluns!

12. Lloro: Una dotzena

Jugadors: De polvos a la nena / De pals a l’esquena

13. Lloro: Tare-rare-retze!

Jugadors: Tarugo!

14. Lloro: Caaatorze

Jugadors: Agafa’l

15. Lloro: Quinze

Jugadors: La niña bonita!

16. Lloro: Setze

Jugadors: Moca’t!

17. Lloro: Disset

Jugadors: Què disse?

18. Lloro: Divuit

Jugadors: Que díhuuus?

19. Lloro: Dinou

Jugadors: Toca’t un ou!

20. Lloro: Vint / Pelat la nena

21. Lloro: Vint-i-iiiiú

Jugadors: Iuuuu! – Aquesta és aplicable a qualsevol número acabat en “1” que no sigui l’11.

22. Lloro: Parella de dosos

Jugadors: Cuac-cuac / Bruts i fastigosos!

25. Lloro: Vint-i-cinc

Jugadors: Nadal!

26. Lloro: Vint-i-sis

Jugadors: Sant Esteve

28. Lloro: Vint-i-vuit

Jugadors: Sants innocents!

30. Lloro: Pelat trenta

Jugadors: Trempa, trempa!

33. Lloro: Trenta-tres / Parella de tresos

Jugadors: L’edat de Crist! / Els collons dels pagesos

40. Lloro: Quaranta

Jugadors: La fava et canta! / El Déu que t’aguanta! – Aplicable a qualsevol número acabat en 0 a partir del 40.

55. Lloro: Parella de cincs

Jugadors: Els teus cataplins!

66. Lloro: Parella de sisos

Jugadors: De grisos! / De Mossos!

69. Lloro: Seixanta-nou

Jugadors: Marrano!

77. Lloro: Parella de sets

Jugadors: Els teus calçotets!

80. Lloro: Pelat la iaia

Jugadors: Ie, ie!

82. Lloro: Vuitanta-dos

Jugadors: El Naranjito!

Què més podem dir?

“Canvi de lloro!“: Quan les coses no van bé, i reclamem un canvi a la taula del lloro per un altre de nou que porti més sort.

“Remena!“: Quan ho tenim una mica magre, i no surten els números que desitgem, o en surten similars de molt seguits.

“Diga-me-la!” o “tira-me-la!“: S’expressa quan estàs a una de picar.

“Pela, pela!“: Quan surten desenes molt seguides. O quan vols que surtin desenes!

“Que se li pagui!“: Quan una cartilla és guanyadora i es diu “és ben bona” s’ha de contestar així.

