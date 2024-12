Resum de l’any 2024 a Terrassa: al maig s’enfonsa la coberta del pavelló de Can Jofresa

L’enfonsament parcial de la coberta de la instal·lació va obligar a tancar-la. L’Ajuntament es va veure obligat a trobar pistes alternatives per tal que fins a 700 esportistes competissin. Alguns partits de la JET i dels Jocs Escolars del cap de setmana es van reubicar en temps rècord a altres equipaments. Els 95,8 litres per metre quadrat que van caure a la ciutat van provocar una obturació dels desaigües.

Terrassa viatja més de 100 anys enrere

Amb motiu de la Fira Modernista, vam pujar a un DeLorean per plantar-nos a la Terrassa de 1900, a la porta d’un vapor tèxtil, on no resistim la temptació de posar l’ull dins del pany. Imbuïts pel so compassat de les màquines de filatures, descobrim un món embogit, una fàbrica plena de maquinària tèxtil, pols i centenars d’obrers i obreres.

Municipal: 100 milions d’euros van anar a parar a la ciutat: Leitat, Ajuntament i Escac

“Encara tinc corda per seguir jugant. Marxo, però segur que ens tornarem a retrobar”

Àlex Fernández, jugador del Terrassa que es va acomiadar

Cirsa estudia la sortida a borsa

La companyia terrassenca Cirsa va contractar Deutsche Bank, Barclays i Morgan Stanley per valorar l’operació.

Per què en parlem? L’escriptor nord-americà Stephen King va recomanar per xarxes socials “La mesita del comedor”, el film del cineasta terrassenc Caye Casas.

Terrassa vota PSC i Illa guanya

El PSC va guanyar a Terrassa amb el 30,35% dels vots, i va contribuir a la victòria de Salvador Illa, que va ser elegit nou president.

Leticia Dolera roda a Minyons

L’actiu catalana Leticia Dolera va escollir els Minyons per rodar “Pubertat”, una sèrie que es podrà veure a HBO Max.