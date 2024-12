Resum de l’any 2024 a Terrassa

Acomiadem el 2024 brindant per totes les grans fites que hem pogut recollir al Diari i per tot el que ens espera el 2025. Encara no sabem què suposarà el nou any, però estem segurs que hi haurà molt a explicar.

El 2025 ha de ser l’any de complir amb les millores que s’han promès, i també l’any de les entitats i dels èxits esportius que esperem que arribin. Desitgem que l’any nou ens porti empenta i sort compartides. De moment, però, fem un repàs a tot el que ha donat de si aquest 2024. Que no ha estat poc.

En aquestes notícies podràs trobar quines han estat les informacions més importants de l’any mes a mes: