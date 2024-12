Taquilles refrigerades als mercats municipals de Terrassa

Els mercats municipals de Terrassa han estrenat un total de 24 taquilles refrigerades per recollir comandes de productes frescos. Segons indica l’Ajuntament, aquests dispositius “facilitaran la posada en marxa del nou portal de compra en línia del Mercat de Sant Pere, passades les festes nadalenques, i milloraran el servei del Mercat de la Independència“.

El Mercat de la Independència i el Mercat de Sant Pere compten des d’aquest divendres amb taquilles refrigerades que permeten recollir la compra en qualsevol moment. La incorporació d’aquests dispositius forma part del Projecte de millora i modernització dels mercats municipals, iniciat l’any passat, “que ara entra a la seva recta final després de dur a terme diferents millores en ambdós equipaments”, agrega el consistori.

El tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, explica que les noves taquilles “són un gran pas endavant en la modernització dels nostres mercats municipals, perquè és molt important que disposin de totes les eines i recursos per estar al dia i poder oferir a la clientela tot allò que aquesta li demana”. Cardona ha afegit que “ara comprar als mercats municipals és més fàcil que mai”. El regidor està convençut que els ciutadans valoraran aquesta facilitat, com valoren “totes les millores que hem fet als mercats aquests dos anys amb el desenvolupament del projecte de millora i modernització”.

Al Mercat de la Independència s’hi han instal·lat 16 taquilles, mentre que al Mercat de Sant Pere, que té menys parades, se n’han posat vuit. En ambdós mercats hi ha taquilles de 70 i de 90 litres de capacitat, totes amb una temperatura interior permanent d’entre 2 i 8º C. D’aquesta manera, qualsevol producte fresc (carn, peix, verdures, etc.) “es manté perfectament conservat fins el moment de la recollida”, assenyala el govern municipal. Les taquilles les ha subministrat l’empresa Columat, que va guanyar la licitació del projecte, amb un import d’adjudicació de 42.856,99 euros.

Funcionament de les taquilles

Les taquilles serveixen per recollir compra feta en línia, per telèfon o de manera presencial, en el cas que el comprador no vulgui o pugui emportar-se la compra en aquell moment. En el cas de la compra en línia, cal indicar que es vol recollir la compra a les taquilles refrigerades. En el moment de finalitzar la compra, el sistema enviarà un correu electrònic al client amb un codi numèric i un codi QR. Qualsevol dels dos serveix per obrir després la taquilla.

Al Mercat de la Independència s’hi han instal·lat 16 taquilles, mentre que al Mercat de Sant Pere, que té menys parades, se n’han posat vuit. En ambdós mercats hi ha taquilles de 70 i de 90 litres de capacitat, totes amb una temperatura interior permanent d’entre 2 i 8º C.

En el cas de compra presencial o per telèfon, el venedor facilitarà al comprador el codi numèric o el QR per poder recollir després la compra. En cap de les modalitats de compra existents es cobra suplement per recollir la comanda a les taquilles refrigerades.

Per obrir les taquilles amb el QR cal visualitzar-lo a la pantalla del mòbil i col·locar el telèfon a davant del lector òptic que hi ha a les taquilles. Per obrir-les amb el codi numèric, cal pitjar a la pantalla tàctil de la taquilla l’opció “recollida” i introduir-hi el número en el teclat que apareixerà. En ambdós casos, la porta del compartiment on hi ha la nostra compra s’obrirà sola.

Nou portal de compra en línia del Mercat de Sant Pere

Una altra de les accions incloses al Projecte de millora i modernització dels mercats municipals és la posada en marxa del nou portal de compra en línia del Mercat Municipal de Sant Pere ( https://mercatdesantpereterrassa.cat/ ), que serà operatiu passades les festes nadalenques, després d’una formació als paradistes.

El portal obrirà amb informació de 15 parades, tot i que en algunes, en principi, no s’hi podrà comprar. Més endavant, s’anirà implementant la compra en línia en més parades.

El nou portal “permetrà fer cerques per parades o per productes, omplir una cistella virtual amb productes d’una o diverses parades i fer al final un sol pagament, indicant si es vol recollir la comanda a la parada o a les taquilles refrigerades”. L’eina de compra en línia l’ha dissenyat i posat en marxa l’empresa Urban Manzana, que va guanyar la licitació del projecte, amb un import d’adjudicació de 22.270,05 euros.

D’altra banda, el Mercat de la Independència ja comptava amb un portal de compra en línia (https://www.mercatdelaindependencia.cat/botiga/), que fins ara donava l’opció de rebre la comanda a domicili. Ara, aquest portal també permetrà l’opció de comprar i recollir la comanda a les taquilles refrigerades.

Inversió als mercats municipals

El Projecte de millora i modernització dels mercats municipals està dotat amb prop de 2,5 milions d’euros, el 80% dels quals van a càrrec dels fons europeus Next Generation. El projecte engloba actuacions adreçades a millorar els mercats en diversos àmbits.

En el marc d’aquest pla, durant 2023 i 2024 s’han fet diverses obres a ambdós mercats municipals. Al Mercat de Sant Pere s’ha renovat la xarxa de sanejament, s’han rehabilitat les voltes del soterrani i s’ha millorat la ventilació. Al Mercat de la Independència, les obres han inclòs reparació de cobertes, substitució de lluernes i reforma de la xarxa de sanejament.

“Altres accions del projecte són la formació de paradistes en diferents àmbits, el foment dels envasos sostenibles, la creació d’una xarxa de wifi, la implantació de sistemes de control de l’aforament, la instal·lació de pantalles informatives i una campanya de comunicació per promocionar els mercats, entre altres accions”, conclou l’Ajuntament.