Terrassa acollirà la primera cursa de patinets elèctrics

[Marcelino Galderich]

Terrassa acollirà el primer gran premi d’Espanya de curses urbanes de patinets elèctrics. Les dates de la cursa encara s’han de definir, però l’Ajuntament ha apostat fort perquè aquest esdeveniment inèdit se celebri a la ciutat.

De fet, Terrassa és coneguda internacionalment per l’afició que hi ha pels vehicles de mobilitat personal (VMP). Aquesta fama comença a ser comparable a la del hockey. I és que entre les enquestes que es fan als turistes que visiten la ciutat, ja indiquen que el que més els ha impactat de la ciutat és la circulació de patinets elèctrics. Aquesta dada ja supera les valoracions positives sobre la Masia Freixa.

Es desenvoluparà durant un cap de setmana i es disputaran els trofeus en modalitat individual i per equip. El primer cas reunirà el dissabte uns 30 pilots per competir en rondes de circuits curts (d’uns 10 minuts cadascuna), de les quals sortiran classificats els millors corredors. El diumenge serà el dia destinat a les proves grupals, que enfrontaran un total de 10 equips de 3 pilots cadascun, i els que facin els millors temps arribaran a la final.

A 100 km/h

Els patinets que correran a la competició han estat desenvolupats i prototipats per Williams Advanced Engineering, empresa que ja treballa a la Fórmula 1. És lògic pensar que aquests vehicles elèctrics tindran unes característiques diferents dels que veiem al carrer. De fet, poden arribar a circular a 100 km/h. Tenen dos motors, un a cada roda. Les bateries tenen una autonomia d’uns 10 minuts. Els circuits seran de 400 i 1.000 metres, un esprint en tota regla. Compten amb un xassís de fibra de carboni, com el dels pneumàtics de F1. La carrosseria està composta de fibra natural. Equipen elements de suspensió mecanitzats per a un millor amortiment. I tot això en un patinet que pesa 35 quilograms.

El circuit urbà que s’ha triat a Terrassa és ideal perquè cada dia centenars de patinadors comproven la seva duresa i resistència. Si més no, el panot vermell de la zona de vianants aporta una millor adherència per als vehicles. Per aquest motiu, la sortida es farà a dalt del carrer de la Font Vella, per poder circular cap a la Plaça Vella a tota velocitat, com ja ho fan actualment els patinadors egarencs esquivant els vianants. Un cop superada la Plaça Vella, els participants circularan pel carrer Major i giraran amb un revolt molt tancat pel carrer del Vall contra direcció. Arribaran al final del carrer de la Rutlla per continuar pel Portal Nou. Passat el Bon Preu hi haurà la part més difícil pujant pel carrer del Racó, amb una continuïtat pel carrer de Sant Jaume. Un altre revolt tancat a l’esquerra per circular pel passeig del Comte d’Ègara i arribar a la meta del carrer de la Font Vella.

Terrassa acollirà la primera cursa de patinets elèctrics