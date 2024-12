Pengem el nou calendari a la paret? Benvingut, 2025

Ja heu sortit al carrer a veure si trobeu l’Home dels Nassos?

Ja sabeu, en té tants com dies té l’any. I és que avui és 31 de desembre i es deixarà veure per Terrassa amb tants de nassos… com dies falten per canviar de calendari. No és moment de girar la fulla i canviar de mes, sinó de despenjar el calendari de 2024 de la paret. I així, fer lloc al de 2025.

En els darrers anys, s’han popularitzat a bastament els calendaris de fotografies antigues. Un “boom” de la mirada nostàlgica cap a la ciutat, que té el calendari del Colmado Roca i de l’editorial Efadós, els principals referents.

L’altra línia molt popular són els calendaris artístics. Com ara “De Cel als Ulls”, que Mar Gil Humet (amb les il·lustracions) i Cecília Canal Cardús (en el disseny) van engegar fa 5 anys. Cada edició té una narrativa diferent, que al 2025 estarà centrada en l’amistat. “L’amistat és vital i necessària; de fet, és un tema transversal a totes les edicions anteriors, tot i que no fos el ‘leit motiv’ central”, explica Canal Cardús. “Però enguany, la Mar probablement ha optat per retre homenatge a l’amistat amb les seves il·lustracions, perquè es troba -vitalment- en aquest lloc bonic”, afegeix Canal Cardús.

Cada mes va acompanyat tant del dibuix com d’unes frases que traspuen poètica i que (sumats els 12 mesos) conformem una línia de continuïtat narrativa. “Ser amics és, definitivament, un respir en un lloc sense aire“, diu, per exemple el mes de desembre.

Com és habitual en la majoria de calendaris de les entitats, Gil i Canal també van fer una petita festa de presentació, en aquest cas a la galeria d’art El Corralito. I amb una peculiaritat: Van convidar 12 amistats seves a presentar cadascuna de les il·lustracions mensuals, tot afegint alguna vivència personal en torn de l’amistat que els inspirés el calendari. Hi va haver anècdotes, poesies, fotografies i alguna petita teatralització.

No és l’únic calendari que ha tingut acte públic de presentació. Les colles de la cultura popular van presentar el calendari al Condicionament Terrassenc. Cada pàgina del mes mostra un collage de fotografies de la fotoperiodista terrassenca Mireia Comas.

“Humanament, ha estat molt enriquidor per a mi poder fer les imatges del calendari, ja que surten totes les 35 colles que conformen la Coordinadora de cultura popular. I així significa que he conegut gent nova i colles que no tenia molt controlades”, sosté Comas.

Aquest és el segon any seguit que s’encarrega de les fotos (es rota bianualment), fet pel qual ja ha donat pas a un altre fotògraf de la ciutat, qui confeccionarà a partir d’ara ara els calendaris dels anys 2026 i 2027.

Colmado Roca

Com sempre en els darrers anys, ha estat especialment esperada l’arribada del calendari del Colmado Roca (la llibreria Re-Read del Passeig). Enguany està il·lustrat amb fotografies antigues d’Edmon Aymamí, extretes de l’exposició que va protagonitzar aquesta tardor al Centre Excursionista, retratant el barraquisme a la Maurina als anys 60. “ Abans els nens es deixaven fotografiar tranquil·lament”, diu Edmon.

La mostra ha estat comissariada pel fotoperiodista Cristóbal Castro, qui reconeix que ja està treballant amb el fotògraf al qual dedicarà l’exposició de 2025. El calendari està impulsat per Pere Galcerán i Sergi Navarro, en una iniciativa d’homenatge a la ciutat per la qual no obtenen benefici econòmic, doncs es ven al preu de cost.

Editorial Efadós

Les fotografies que conformen el calendari que publica anualment l’editorial Efadós són més antigues que les del Colmado Roca.

De fet, estem davant de fotografies de finals de segle XIX i principis del XX, en el que es poden observar carruatges tirats per cavalls (en la mateixa portada del calendari), el Passeig Comte d’Ègara abans de la reforma de 1943, l’Escola Industrial sense edificis al seu voltant, el carrer Sant Pere, abans de la construcció del Magatzem Torras...

Les fotografies són anualment extretes d’una tria en col·laboració amb el terrassenc Arxiu Tobella. De fet, la mateixa editorial Efadós està especialitzada en aquest tipus de calendaris, que confecciona per a diferents ciutats i pobles catalans. També publica llibres de fotografia antiga sota el títol “El patrimoni desaparegut”.

Il·lustradores

La botiga Oh My Gat! és un espai clàssic on trobar calendaris de diferents artistes. La terrassenca Anna Clariana és probablement la més veterana, amb un calendari (de petit format) dedicat al bestiari de la cultura popular. Tambés és ja un clàssic el d’Olga Molina, l’artista de Cerdanyola del Vallès que proposa un “calendari perpetu”: es pot reciclar any rere any, ja que no s’estableixen els dies de la setmana. També hi és el calendari d’Albert Arraya.

Policies x valents

#SomUn és el nom de la campanya anual de Policies X Valents, que edita un calendari “anant de bracet amb els nens i nenes per barris de Terrassa i Viladecavalls, tot creant una xarxa de solidaritat i un crit unànime que tots som un”, expliquen. Enguany compten amb 12 fotògrafs: Diego Mora, Raül Muñoz, Patty Ortín, Eva Picón, Xavi Bcn, Lidia Martin, Jordi Trujillo, Sergi Sarda, Luqui, Claudia Raima, Foto estudio Karina i Veronica Agüero.

AVAN

Un any més, l’Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN) presenta el nou calendari solidari de 2025 amb la cuina com a eix temàtic. Sota el lema “De la cuina a la vida”, el projecte proposa 12 receptes, una per cada mes.

Hi han participat Jacint Carafí (conegut com Cintet, a les xarxes socials), Aleix Tomàs, Ada Parellada, Guillem Serrat (MasterChef Junior 9) i Teresa Sanfeliu (MasterChef 8).

Cultura popular

El món de la cultura popular va fer la presentació del Calendari 2025 al Condicionament Terrassenc, equipament cultural que acull l’activitat de diferents colles. Es tracta d’un recull de les activitats més importants de cadascuna de les trenta-sis entitats adherides a la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa. Donat que hi surt almenys una fotografia de cadascuna d’elles, cada mes és un collage.

De cel als ulls

L’edició de 2025 és una oda a l’amistat, es diu “Un respir en un lloc sense aire”. Al 2023 es va titular “Aquí estic, en aquest lloc nou”, mentre que al 2022 es va titular “Deixar de ser incendi i començar a ser bosc”. El projecte, veritablement, va nàixer d’una manera fortuïta: arran d’un petit accident que va inutilitzar el cotxe de la il·lustradora i que li va requerir de fer ingressos extra, tal com van rememorar durant la presentació. A la venda de la llibreria Synusia i mitjançant reserva al compte d’Instagram @decelalsulls.

Pengem el nou calendari a la paret? Benvingut, 2025