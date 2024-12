El PSC proposa inversions als camps de futbol de Sant Pere Nord, Can Parellada i les Arenes

El PSC proposa destinar unes inversions, finançades per la Diputació de Barcelona, als camps de futbol municipals dels barris de Sant Pere Nord, Can Parellada i Les Arenes. En una roda de premsa celebrada aquest matí al camp de futbol de les Arenes, el regidor socialista Javier García, acompanyat del president del CFCS Juan XXIII, Jordi Egea; del president del Sant Pere Nord CF, Ramón Moya; i de la portaveu socialista, Eva Candela, ha anunciat la proposta del PSC de destinar a aquests equipaments unes inversions que segons els socialistes són “més que necessàries”.

El passat 19 de desembre el ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa sectorial per a finançar les obres i/o actuacions de reforma i adequació d’equipaments esportius municipals, per un import total de 15 milions d’euros. Segons Javier García, l’Ajuntament de Terrassa podria rebre fins a 400.000 euros per finançar aquestes inversions, atenent els requisits establerts al programa.

El PSC vol què els diners que rebrà l’Ajuntament procedents d’aquest programa es destinin a millorar els camps de futbol municipals que més ho necessiten. En primer lloc, proposen la substitució de la gespa artificial del camp de futbol de Sant Pere Nord. El regidor socialista ha recordat que l’Ajuntament ja va aprovar el projecte per a l’execució d’aquesta actuació, però a dia d’avui “el govern municipal no ha licitat les obres ni tenim un calendari exacte al respecte”. El cost d’aquesta actuació ascendeix als 350 mil euros, de tal manera que si l’Ajuntament opta per finançar íntegrament aquesta actuació amb els diners procedents de la Diputació,”encara li restarien 50 mil euros per executar altres accions”.

En aquest sentit, García proposta que la reforma dels vestuaris del camp de futbol de les Arenes es financin amb aquest sobrant i que, en cas de no ser suficient, l’Ajuntament “ho assumeixi amb recursos propis, tenint en compte l’estalvi que es generarà gràcies a la injecció de diners de la Diputació”. El regidor del PSC ha recordat que el pressupost municipal d’inversions per al 2025 contemplen una partida de 550 mil euros per a canvis de gespes i reformes de vestuaris.

Per altra banda, els socialistes recorden que la gespa artificial del camp del CD Can Parellada també es troba en un pèssim estat i que la seva substitució és necessària de manera urgent. Per això, el regidor ha instat al Govern municipal a redactar i aprovar el projecte del canvi de gespa d’aquest equipament i a licitar les obres, tot durant el proper 2025.

Javier García ha afirmat que “el Sant Pere Nord CF, el CFCS Juan XXIII i el CD Can Parellada són tres clubs històrics, no només dels barris de Sant Pere Nord i Les Arenes – La Grípia – Can Montllor i de Can Parellada, sinó de tota la ciutat de Terrassa. Tres referents del futbol base local, del foment de l’esport i de l’educació en els valors de l’esforç, la disciplina i la responsabilitat, per a milers de nens i nenes que durant tota una vida han passat per aquests clubs de barri”, i per això les inversions en la millora d’aquests equipaments “està més que justificada des d’un punt de vista socioesportiu”.

Finalment, el PSC diu ser “conscient de l’esforç que està fent l’Ajuntament en el procés de substitució de gespes artificials”, i reconeixen que les obres per a les noves gespes dels camps dels barris de Sant Llorenç, La Maurina i Les Arenes ja estan en licitació, però recorden que “no és suficient i per això demanem aprofitar els recursos que la Diputació de Barcelona” posarà a disposició dels ajuntaments de la província.