Tancant l’any 2024 a la Mola

Aprofitant les vacances de Nadal, molta gent s’ha llevat l’últim dia de l’any amb ganes de fer una darrera jornada d’exercici. La Mola és l’opció ideal pels terrassencs i terrassenques amants de la natura i de l’esport. Però aquest matí, la Mola s’ha trobat amb riuades i riuades de gent pujant per tots els seus camins. Tot fruit de la casualitat amb el creuament dels nens i joves que tenen festa a les escoles, instituts i universitats; amb aquelles persones que estan de vacances a la feina; i els fidels al senderisme que no volien deixar escapar l’oportunitat de pujar aquesta emblemàtica muntanya una última vegada aquest 2024.

El resultat ha estat més que curiós: una trobada espontània i insòlita de persones acomiadant l’any a dalt de la Mola. Destacava la gent que anava amb barrets de Pare Noel, qui sap si per cobrir-se del fred, o si simplement ho feien per celebrar les festes. També hi ha hagut valents i valentes que han carregat ampolles de cava durant tot el recorregut per obrir-les una vegada coronat el cim, i brindar com quan celebrem el Cap d’Any. El cas és que la ciutadania terrassenca ha trobat en la Mola una oportunitat divertida i saludable per acomiadar l’any. De ben segur que també hi haurà gent que doni la benvinguda al 2025 pujant aquesta muntanya.