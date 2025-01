Quasi 2.000 persones a la festa de Cap d’Any a la plaça Rector Homs

Entre 1.800 i 2000 ciutadans van omplir la plaça del Rector Homs durant la mitjanit del 31 de desembre a l’1 de gener, segons dades municipals.

I és que l’artista terrassenc Àlex Marteen tornava a dirigir la festa de benvinguda d’any, per segon any consecutiu. La revetlla es va concloure sense cap agressió ni necessitat d’assistència mèdica, fet pel qual fons de l’Ajuntament fan una valoració inicial “molt positiva”.

Pel que fa a l’altre punt calent de la nit, el carrer de la Rasa (per la gran presència de bars d’oci nocturn), la Policia Municipal hi va fer diferents actuacions, com ara per l’avís de la presència d’un grup de joves llençant ampolles de vidre. També hi va haver una baralla, però quan els agents s’hi van personar, els implicats no van voler interposar cap denúncia).

A més a més, el SEM va rebre dos avisos per estats etílics: un menor d’edat i un jove de 19 anys.

Per una altra banda, també va cremar un contenidor a l’Avinguda Jaume I (provocant un petit foc que els bombers van sufocar sense problemes).

