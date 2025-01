Cap infant sense joguina aquest 2025

“Cap infant sense joguina”. Aquest és el lema de la iniciativa solidària de Creu Roja, que va repartir entre dijous i divendres regals per ajudar a 500 famílies.

Tal com relata una de les voluntàries, Edurne Soguer, el lema de la campanya va prendre especial sentit ahir, durant les entregues dels materials. Ens ho explica amb una anècdota: “A últim moment, va venir una dona que no s’havia pogut inscriure a la llista per motius laborals. Li vam fer una inscripció exprés i va rebre joguines. No volem que cap infant es quedi sense”, recorda.

La tasca va començar al novembre, amb xerrades a escoles i empreses per encoratjar les donacions. La voluntària explica que va ser un procés laboriós i una mica estressant, per la gran demanda de joguines. Sort del treball en grup. La col·laboració de prop de vint voluntaris va possibilitar una recollida exitosa a la Casa Mariano Ros, al carrer de l’Església.

Els últims dies han estat també intensos, però potser més gratificants, en veure els fruits del voluntariat: “Hem preparat lots personalitzats, procurant que arribés el que els infants havien demanat”. Les pilotes i les nines són els articles que es repeteixen any rere any. I encara així, sempre en falten. En aquesta edició, segons l’Edurne, han estat també molt presents els jocs de taula i els cotxes. En total, s’ha pogut ajudar a 1.123 infants amb lots de tres joguines per nen.

Durant les entregues dels dies 2 i 3 de gener, a l’Assemblea Local de Creu Roja al Carrer Galileu, l’Edurne ha pogut veure la importància de la feina feta: “Hi ha hagut mostres d’agraïment i fins i tot abraçades. Crec que ho estem fent bé”.