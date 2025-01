Nou atropellament al pas conflictiu de Tarradellas-Balmes

Aquest dissabte s’ha produït un nou atropellament al conflictiu pas de vianants situat a la cruïlla de l’Avinguda Josep Tarradellas amb el carrer Balmes. Segons l’Associació de Veïns Grups Gibraltar-Lluís Companys, l’incident ha tingut lloc al voltant de les 17:30 hores, quan un vehicle ha atropellat una dona d’uns 60 anys que estava creuant.

La víctima, amb lesions lleus segons les primeres informacions, ha estat traslladada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa amb un cop al cap. Al lloc dels fets hi han intervingut unitats de la Policia Municipal i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Reclamacions dels veïns

Els residents dels barris del Torrent d’en Pere Parres i Grups Gibraltar-Lluís Companys fa temps que exigeixen la instal·lació d’un semàfor en aquest pas de vianants per evitar més accidents. El passat mes de juny, la mort d’un jove en un atropellament similar va desencadenar una protesta veïnal amb el tall de la via per reclamar mesures de seguretat.