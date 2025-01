“És com una mena de caixa negra per perfilar la navegació”

Josep Maria Vernet, vinculat amb el Club del Mar de Terrassa, i el finlandès Anders Gustafsson han creat el “Sail Knike”, un aparell innovador en el món de la navegació, que aporta una gran quantitat d’informació molt valuosa.

Què és el “Sail Knife”? És un projecte que va néixer l’any 2021 a Finlàndia a partir d’una conversa entre gent que navegava. Es va fer una regata i allà es va ajuntar gent molt diferent: regatistes oceànics, regatistes més de competició i navegants ocasionals. I quan va acabar la regata van posar en comú una mica experiències pròpies i tal. D’allà va sortir la idea.

Qui ho ha creat? Com a projecte, té dos pares: un pare català, que soc jo, i un pare finlandès, que és l’Anders Gustafsson, que és una persona que navega habitualment. Vam decidir començar a treballar i hem estat tres anys i ara veu la llum.

I en què consisteix? Vam idear un sistema que, bàsicament, el que fa és capturar dades de navegació. Dades importants, com el que pot ser el teu rumb, la velocitat que portes, tota la informació de GPS, la informació baromètrica i capturar molts paràmetres a dues velocitats diferents, depenent si estàs fent una travessa o una regata.

On va tota aquesta informació? Tot això ho guarda en una targeta micro CD, i després pots exportar-ho a Google Earth i visualitzar-ho, analitzar aquesta informació. És innovador perquè no hi ha res al mercat similar. És petit, és transportable i ho volíem fer independent de l’electrònica al vaixell. Avui dia qualsevol vaixell té molta electrònica posada, però volíem un aparell perquè hi ha una cosa molt important que és l’abandonament. Si jo tinc un accident i he de sortir corrents del vaixell, tot es queda allà. Però, amb això, jo puc agafar l’aparell i tota la informació que conté. És molt important i és com una mena de caixa negra, però ja no és la funcionalitat de caixa negra, és que tinc molta informació que ens serveix per perfilar la navegació, inclús en competició.

Pel que diu, es pot utilitzar en competició. Sí, jo puc competir perfectament, tenir aquest aparell, tenir tota la informació de navegació aquí, que és molt útil, inclús a posteriori, perquè analitzada em permet veure què he fet malament en la competició i què puc millorar. És una eina que té els dos vessants, pot ser per a la gent que fa una travessa navegant d’aquí a Grècia o la gent que estigui fent una regata a Barcelona o a qualsevol lloc.

Per tant, és un canvi molt revolucionari en el seu sector? És un concepte de producte que no existeix. Ens ha costat tres anys arribar aquí, no ha estat fàcil. No som una empresa, som dues persones que van posar la llavor a partir d’aquesta reunió i vam començar a treballar aquest tema i tres anys més tard tenim un petit aparell que és una realitat, que fa aquesta funcionalitat i que no existeix al mercat. Essencialment, és que estem una mica donant-lo a conèixer ara, però pot acabar patentat i pot acabar en el mercat venent-se com a producte, no ho sabem. Tenim idees de futur, no acaba aquí el projecte, tenim coses per fer.

I com s’ha desenvolupat, perquè l’Anders Gustafson estava allà i vostè aquí? Avui dia ho tens molt fàcil, tens internet, tens email, pots passar informació. Vam començar a treballar com ho podíem fer, com podíem dissenyar-ho i han sigut tres anys de recerca de components, de dissenyar el circuit, d’aprovar-ho, perquè hem passat per nou dissenys de prototip i set versions.

El procés ha sigut tan llarg per algun motiu? El procés ha estat llarg perquè era una cosa que no existia i s’ha hagut d’anar completant etapes fins a tenir una electrònica que fos prou fiable. Fins a tenir una plataforma de hardware, una electrònica que fos prou bona per començar a desenvolupar el firmware definitiu, i és el que tenim aquí. Tres anys d’evolució fins que hem tingut un disseny que podia tenir una viabilitat comercial.

I ara, quin és el següent pas del projecte? Estem, bàsicament, donant-lo a conèixer. Hem parlat amb algun regatista d’elit d’aquí de Catalunya, amb algun enginyer de la Copa Amèrica, i hi ha un interès que això pugui sortir al mercat, però necessitem, evidentment, una inversió. O l’afrontem nosaltres i fem una petita producció, que això ja està contemplat i estem buscant la forma de fer una producció petita, sota demanda, o bé, ja industrialitzar-lo i fer una tirada gran, si tenim d’alguna forma suport econòmic. Hi ha una web, hi ha un registre de marca, però no hem posat els peus per començar a vendre, per començar a produir.

Anaven una mica endarrerits en aquest camp? Endarrerits, no. És un concepte de producte que no existia, perquè tot el que hi ha al vaixell, normalment, són pantalles o són dispositius concrets que fan una funció. Aquí tenim moltes funcions en un sol aparell i tenim l’avantatge que és independent, no està clavat al vaixell. Pot anar a qualsevol embarcació, però això està orientat sobretot a vela.