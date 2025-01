Obres per millorar l’accessibilitat del parc de Sant Jordi de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ja ha adjudicat les obres per millorar l’accessibilitat en l’amfiteatre del parc de Sant Jordi. L’empresa Kollatec SL, amb un pressupost base de licitació de 96.555,58 euros, serà l’encarregada de dur a terme en els pròxims mesos uns treballs pensats “per garantir la correcta evacuació dels usuaris”, perquè l’amfiteatre no compleix els requisits normatius de desallotjament. Les obres inclouran l’adequació dels accessos al recinte des del mateix parc i des del carrer del Doctor Ullés i una modificació de les baranes on es crearan noves escales.

L’ampliació de la plataforma per a cadires de rodes és un dels punts essencials d’un projecte que contempla reomplir i col·locar una solera de formigó al fossat de l’escenari, inclosa la connexió de sanejament al clavegueram, i la formació de dues soleres “per ubicar cases provisionals de banys i canviadors”. Per a aquesta part de l’obra s’haurà d’excavar una rasa i arranjar els passamans de baixada de les escales dels antics vestidors.

Quatre mesos d’obres

La inversió va ser aprovada el 17 d’abril de l’any passat. L’anunci de convocatòria de licitació pública es va publicar el 7 d’agost. Quatre empreses van presentar ofertes en aquest procediment fins el 19 de setembre, quan acabava el termini. Kollatec SL va guanyar el concurs i és l’adjudicatària d’unes obres que han de tenir una durada aproximada de quatre mesos.

L’amfiteatre es va construir a mitjans dels anys 1960 i va ser objecte d’una intervenció de condicionament l’any 1988 per servir d’escenari d’actuacions de la Festa Major. Després va quedar en desús. El 2023 s’hi van executar reformes. I ara, més.