L’endemà del dia de Reis comença el ritual de desmuntar la decoració de Nadal i ens assalten els dubtes sobre què fer amb molts dels elements que ja no podrem aprofitar l’any vinent. Fins i tot els activistes del reciclatge tenen dubtes en algun moment sobre com separar alguns materials i residus i on dipositar-los. Amb l’ajuda d’Eco Equip, us expliquem què podeu fer amb tots i cadascun dels elements que han decorat la casa i que ara esdevenen residu.

L’arbre de Nadal:

Si és natural, pots replantar-lo al jardí o a un test i reutilitzar-lo l’any vinent. Si no el conserves, l’has de portar a la deixalleria municipal de Can Casanoves (carretera de Rubí, 341) o bé trucar al 900720135, on et diran on l’has de deixar i passaran a recollir-lo.

Si l’arbre és de plàstic i et vols desprendre d’ell perquè no el reutilitzaràs més, com que disposen d’estructura metàl·lica, es recomana no llençar-los al contenidor. Millor portar-los a la deixalleria o bé guardar-los uns dies i entregar-los a la deixalleria mòbil, que es desplaça cada mes pels barris de Terrassa. Es pot consultar les parades i els horaris al web d’Eco Equip.

Les garlandes:

En aquest cas el destí del residu dependrà del material de la decoració. Si la garlanda és de plàstic ha d’anar al contenidor del plàstic, si és de roba als contenidors del tèxtil, si són de cartó o paper al contenidor d’aquest material i si són de fusta, en tractar-se d’un element petit s’ha de dipositar al contenidor de la resta (mai al de l’orgànica).

Les figuretes de l’arbre, del pessebre o decoratives:

Les boles de vidres van al contenidor del vidre (si podem, separem les peces metàl·liques). Les de plàstic van al contenidor del plàstic. Els elements de plàstic com les boles les peces decoratives o les figuretes, han d’anar al contenidor de plàstic i pel que fa als elements de fusta o de ceràmica, sempre és millor entregar-les a la deixalleria mòbil.

Els llums de Nadal:

Aquest és un dels residus que generen més dubtes entre la ciutadania quan deixen de funcionar i ens hem de desprendre d’ells. Si les garlandes de llums incorporen bombetes de vidre, cal separar-les i llençar-les al contenidor de vidre. Si són de plàstic, el millor és portar-ho tot, el cablejat i les bombetes a la deixalleria i bé o entregar-lo a la deixalleria mòbil.

Altres elements decoratius:

Hi ha elements decoratius que, un cop descartats, resulta complicat saber què fer-ne d’ells per garantir un correcte reciclatge. En el cas dels petits arbres de Nadal o de les figures (estels, àngels, rens, personatges) que s’utilitzen per decorar els diferents espais de la llar o bé la taula, sempre que incorporin elements metàl·lics millor guardar-los uns dies i entregar-los a la deixalleria mòbil. També es poden portar a la deixalleria. En aquest cas no s’han de dipositar als contenidors. De fet, les deixalleries són l’opció adequada sempre que tingueu dubtes sobre el destí d’alguna peça nadalenca. D’aquesta manera es garanteix una millor selecció i tractament del residu.