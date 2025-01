Des d’aquest dimarts i com cada any després del Nadal, les rebaixes d’hivern han arribat als comerços de la ciutat. Atrets per aparadors amb reclams, cartells i enganxines, alguns terrassencs ja han comensat a beneficiar-se dels descomptes. Davant de botigues que promocionen, amb orgull, percentatges diversos, els compradors, també amb interessos i expectatives diferents, es mostren il·lusionats i encuriosits, tot i que també n’hi ha d’escèptics i de decebuts. Tots ells podran gaudir de la campanya de rebaixes fins al març, encara que els primers 10 dies són clau.

Unax Gea, 17 anys: “A les botigues de moda hi ha més coses rebaixades que a la resta”

“Ja m’he estrenat. He comprat un jersei vermell i un regal de Reis que tenia pendent”, relata Unax Gea, satisfet, mentre exhibeix dues bosses. S’ha gastat uns 40 euros, aproximadament i, tot i que la peça de roba comptava amb un descompte, reconeix que el regal no estava rebaixat. En aquest sentit, té la sensació que a les botigues de moda hi ha “moltes més coses rebaixades” que a la resta, la qual cosa l’ha decebut, diu.

Gabriel Molino, 34 anys: “M’agradaria gastar més, però la situació no m’ho permet”

Tot passejant amb dues bosses de grans cadenes de moda i dirigint-se cap a altres comerços, en Gabriel Molino explica que no preveu gastar més de 100 euros durant aquesta campanya de rebaixes: “M’agradaria gastar més, però no es pot; la situació no m’ho permet”, lamenta. A més, segons ell, a les botigues ha vist “poca cosa” rebaixada, tot i que assegura que no està gens decebut: “És el que m’esperava”, afirma, resignat.

Queralt Burgaya, 36 anys: “Prefereixo comprar en línia; és més pràctic”

“No he anat de rebaixes, però tinc la intenció de fer-ho”, sosté, convençuda, Queralt Burgaya. Explica que, un dia de la campanya de rebaixes, preveu recórrer el carrer Font Vella de dalt a baix i entrar a totes les botigues de roba. Tot seguit, enllaçarà amb les botigues del carrer Major, sense cenyir-se a cap pressupost. “Les coses que necessito, les busco”, diu. Tot i això, reconeix que aquest any també comprarà des de casa, perquè comprar per internet és “més pràctic”.

Anna Abat, 23 anys: “Jo entro a la botiga i em compro el que m’agradi”

“Jo entro a la botiga directament, i em compro el que m’agradi”, explica Anna Abat, que el primer dia de la campanya de rebaixes d’hivern ja ha gastat entre 400 i 500 euros. Entre les seves adquisicions hi ha roba, sobretot, encara que també ha comprat articles diversos per la llar: “M’estic independitzant i em fan falta moltes coses”, assenyala, contenta. “El que em queda pendent són canvis i devolucions de regals d’aquest Nadal”, afegeix.

